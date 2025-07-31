Dövizler / ACI
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ACI: Albertsons Companies Inc Class A
17.92 USD 0.39 (2.13%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ACI fiyatı bugün -2.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.81 ve Yüksek fiyatı olarak 18.32 aralığında işlem gördü.
Albertsons Companies Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACI haberleri
- Albertsons yeni yönetim kurulu başkanını Jim Donald’ın emekliliği sonrası atadı
- Albertsons appoints new board chair as Jim Donald retires
- Grocery Outlet's 1.1% Comps: Are Green Shoots Turning Into Growth?
- Roth Capital, Kroger’ı Alım tavsiyesine yükseltti, performans farkının kapandığını görüyor
- Roth Capital upgrades Kroger to Buy, sees performance gap closing
- Another Kroger earnings beat shows the eat-at-home trend is set to continue
- P&G (PG) Up 2.7% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Kroger announces drastic cuts in business restructuring
- Analysis suggests Amazon Grocery market share gains may be slow
- Buy this stock as food inflation, demand for fresh produce looks set to last, analyst says
- Procter & Gamble Exhibits High P/E: A Buy Opportunity or Time to Wait?
- JP Morgan refreshes food sector coverage; favors McCormick, Albertsons, Hormel
- Amazon stock rises as Cantor Fitzgerald sees Kuiper project gaining momentum
- JPMorgan assumes coverage of Albertsons stock with Overweight rating
- Costco Refuses To Stock Abortion Pill Mifepristone, Pointing To 'Low Demand' As Activist Groups Step Up Pressure On Retail Giants - Costco Wholesale (NASDAQ:COST), Albertsons Companies (NYSE:ACI)
- Judge Orders Ex-Kroger CEO To Disclose Why He Quit After 'Personal Conduct' Probe In '90s Pop Star Jewel's $7 Million Festival Lawsuit - Albertsons Companies (NYSE:ACI), Kroger (NYSE:KR)
- Albertsons shareholders approve board nominees and key proposals at annual meeting
- Telsey reiterates Outperform rating on Amazon stock as grocery delivery expands
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Kroger (KR) and C&S Settle Lawsuit Over Failed $25B Albertsons Merger - TipRanks.com
- Grocery Outlet Holding Corp: Shares Remain On Sale Even After This Epic Surge (NASDAQ:GO)
- LiveRamp Q1 FY26 slides: Revenue growth accelerates to 11% as margins expand
- Symbotic Q3 2025 slides: $22.4B backlog fuels 36% revenue growth
- TreeHouse Foods Q2 2025 slides: Sales and EBITDA beat guidance amid margin focus
Günlük aralık
17.81 18.32
Yıllık aralık
17.00 23.20
- Önceki kapanış
- 18.31
- Açılış
- 18.28
- Satış
- 17.92
- Alış
- 18.22
- Düşük
- 17.81
- Yüksek
- 18.32
- Hacim
- 8.292 K
- Günlük değişim
- -2.13%
- Aylık değişim
- -8.06%
- 6 aylık değişim
- -18.55%
- Yıllık değişim
- -2.66%
21 Eylül, Pazar