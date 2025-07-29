通貨 / ACI
ACI: Albertsons Companies Inc Class A
18.31 USD 0.09 (0.49%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ACIの今日の為替レートは、-0.49%変化しました。日中、通貨は1あたり18.28の安値と18.45の高値で取引されました。
Albertsons Companies Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
18.28 18.45
1年のレンジ
17.00 23.20
- 以前の終値
- 18.40
- 始値
- 18.30
- 買値
- 18.31
- 買値
- 18.61
- 安値
- 18.28
- 高値
- 18.45
- 出来高
- 6.862 K
- 1日の変化
- -0.49%
- 1ヶ月の変化
- -6.05%
- 6ヶ月の変化
- -16.77%
- 1年の変化
- -0.54%
