AMZN: Amazon.com Inc
231.62 USD 2.43 (1.04%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AMZN de hoy ha cambiado un -1.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 228.71, mientras que el máximo ha alcanzado 234.30.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Amazon.com Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
AMZN News
- Wall Street cierra mixto tras el recorte de tipos de la Reserva Federal
- Las bolsas de valores de Estados Unidos se mostraron sin cambios al cierre; el Dow Jones Industrial Average ganó un 0.57%
- Google, Meta and Amazon are facing an expensive AI risk that nobody is paying attention to
- Inflation Expectations, Tech Valuations, Healthcare Opportunities
- Factbox-Groups that have bid for TikTok or expressed interest
- Dow Jones Index Today: DJIA Surges with Fed Rate Decision on Deck as China Shuns Nvidia Chips - TipRanks.com
- VCR: Consumer Discretionary Dashboard For September (NYSEARCA:VCR)
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- CrowdStrike presenta el sistema Threat AI para automatizar flujos de trabajo de inteligencia
- Walmart’s stock is approaching a new high. But analysts say the months ahead could get ‘noisier.’
- US House panel asks online forum CEOs to testify after Charlie Kirk assassination
- Microsoft, Nvidia, Google, CoreWeave Ignite $39 Billion UK-US AI Mega Deal
- FUND: Value Strategy Has Underperformed Recently, But May Change
- Amazon investing over $1 billion to raise employee pay-and-lower health care costs
- iRobot extiende la exención de convenios de préstamo hasta el 24 de octubre
- Retail Sales Gain Steam in August: 4 ETF Areas to Win
- Meet the Monster Stock That Continues to Crush the Market
- Roth Capital mejora calificación de Kroger a Compra, prevé cierre de brecha
- Mizuho eleva el precio objetivo de las acciones de CrowdStrike a 450 dólares desde 430 dólares
Rango diario
228.71 234.30
Rango anual
161.38 242.52
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B