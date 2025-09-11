Divisas / MA
MA: Mastercard Incorporated
598.25 USD 11.75 (2.00%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MA de hoy ha cambiado un 2.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 587.55, mientras que el máximo ha alcanzado 598.86.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Mastercard Incorporated. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
MA News
- MasterCard (MA) Gains As Market Dips: What You Should Know
- My Magnificent Seven Of Dividend Growth (2022–2025)
- Ex-BoE deputy governor warns Trump could flick financial payments ’kill switch’
- Mastercard declara dividendo trimestral de 76 centavos por acción
- Mastercard declares quarterly dividend of 76 cents per share
- American Express Expands Premium Travel With New Digital Features
- Mastercard Up 10.7% YTD, Valuation Stretched: How to Play the Stock?
- Ambit Capital mejora la calificación de las acciones de Cognizant a Comprar
- SEZL Soars 128% in 6 Months: Is Buying Still an Option for Investors?
- Wall Street Analysts Think MasterCard (MA) Is a Good Investment: Is It?
- Cognizant se asocia con la Autoridad de Peajes de Carolina del Norte en sistema digital
- ¿Cómo están utilizando la IA las empresas financieras?
- 4 Brilliant Warren Buffett Stocks to Buy Now and Hold for the Long Term
- Top Stock Reports for NVIDIA, Meta Platforms & Alibaba
- Las acciones de Atlanticus suben tras reiteración de calificación de mejor rendimiento por JMP sobre acuerdo con Mercury
- MasterCard (MA) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
- Breaking Down VFH: A Practical Look At Vanguard’s Financials ETF (NYSEARCA:VFH)
- Mastercard Launches AI-Powered Tools to Shape the Future of Commerce
- American Express & UPS Team Up to Boost SMBs During Holiday Season
Rango diario
587.55 598.86
Rango anual
465.59 601.77
- Cierres anteriores
- 586.50
- Open
- 587.76
- Bid
- 598.25
- Ask
- 598.55
- Low
- 587.55
- High
- 598.86
- Volumen
- 4.851 K
- Cambio diario
- 2.00%
- Cambio mensual
- 0.46%
- Cambio a 6 meses
- 9.67%
- Cambio anual
- 20.40%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B