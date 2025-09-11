CotizacionesSecciones
Divisas / MA
Volver a Acciones

MA: Mastercard Incorporated

598.25 USD 11.75 (2.00%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de MA de hoy ha cambiado un 2.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 587.55, mientras que el máximo ha alcanzado 598.86.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Mastercard Incorporated. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MA News

Rango diario
587.55 598.86
Rango anual
465.59 601.77
Cierres anteriores
586.50
Open
587.76
Bid
598.25
Ask
598.55
Low
587.55
High
598.86
Volumen
4.851 K
Cambio diario
2.00%
Cambio mensual
0.46%
Cambio a 6 meses
9.67%
Cambio anual
20.40%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B