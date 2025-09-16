Divisas / GOOG
GOOG: Alphabet Inc - Class C Capital Stock
249.85 USD 1.57 (0.62%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GOOG de hoy ha cambiado un -0.62%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 246.58, mientras que el máximo ha alcanzado 251.95.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Alphabet Inc - Class C Capital Stock. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- Las acciones de Lyft se mantienen estables mientras Morgan Stanley mantiene calificación Equalweight tras acuerdo con Waymo
- Google, Meta and Amazon are facing an expensive AI risk that nobody is paying attention to
- Acciones de Reddit alcanzan un máximo histórico de $268.16
- Inflation Expectations, Tech Valuations, Healthcare Opportunities
- Las recompras del S&P 500 caen un 20% a 234.600 millones de dólares en el segundo trimestre
- FUND: Value Strategy Has Underperformed Recently, But May Change
- OpenAI Valued at $300B, Projects $200B Revenue by 2030 - TipRanks.com
- AI Needs Babysitters, and These Stocks Are Cashing In
- 1 Unstoppable Stock That Could Join Nvidia Microsoft and Apple in the $2 Trillion Club by 2028
- 3 Top Tech Stocks to Buy in September
- Billionaire David Tepper of Appaloosa Is Buying 3 Trillion-Dollar Artificial Intelligence (AI) Stocks and Selling 3 Others
- Apple's iPhone 17 Rollout Tanked the Stock. Time to Buy the Dip?
- The Smartest Artificial Intelligence (AI) Stocks to Buy With $1,000
- Vicepresidente de Alphabet O’Toole vende $680,610 en acciones clase C
- Director de Alphabet vende acciones GOOGL por $149k
- What stocks may need to rise in ‘a market for only the most bright-eyed optimists’
- UK and US agree $42 billion tech pact to mark Trump’s visit
- Apple Vs. Alphabet: Valuation And Growth Make Alphabet The Superior Choice (NASDAQ:GOOG)
- Booking Holdings: A Solid GARP Play In The Travel Sector (NASDAQ:BKNG)
- Nvidia, Alphabet, Oklo, Webtoon y Coreweave: 5 valores que están en el radar de los inversores | Benzinga España
Rango diario
246.58 251.95
Rango anual
142.66 253.23
- Cierres anteriores
- 251.42
- Open
- 251.46
- Bid
- 249.85
- Ask
- 250.15
- Low
- 246.58
- High
- 251.95
- Volumen
- 48.120 K
- Cambio diario
- -0.62%
- Cambio mensual
- 19.60%
- Cambio a 6 meses
- 60.87%
- Cambio anual
- 47.96%
