Divisas / TSLA
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
TSLA: Tesla Inc
425.86 USD 4.24 (1.01%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TSLA de hoy ha cambiado un 1.01%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 409.67, mientras que el máximo ha alcanzado 428.31.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Tesla Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TSLA News
- Fed Meeting: Rate-Cut Coming, But Watch Out For These 2 Words (Live Coverage)
- Murdoch vende acciones de Tesla por valor de 25,3 millones de dólares
- Murdoch sells Tesla shares worth $25.3 million
- Tesla Settles Two More Autopilot Lawsuits. Investors Shrug.
- Nvidia tiene la mayor posición corta por valor en dólares mientras cae su riesgo
- Nvidia tiene la mayor posición corta por valor nominal mientras disminuye la exposición al riesgo - S3
- Nvidia has largest short position by dollar value as risk exposure declines - S3
- Morgan Stanley ve paralelismo entre TikTok y el futuro de Tesla en robótica con IA
- Morgan Stanley ve situación de TikTok como paralelo para Tesla y robótica de IA
- Morgan Stanley sees TikTok situation as parallel for Tesla and AI robotics
- Tesla redesigning door handles that drew scrutiny over safety, Bloomberg News reports
- Inflation Expectations, Tech Valuations, Healthcare Opportunities
- Inside xAI's tumultuous month: Workers locked out of Slack, a 'chaotic' all-hands meeting, and waves of job cuts
- Tesla’s stock-market win streak might be over — but it’s made Elon Musk $38 billion richer
- VCR: Consumer Discretionary Dashboard For September (NYSEARCA:VCR)
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Senior Yale Professor on Tesla (TSLA): ‘This is the Biggest Meme Stock We’ve Ever Seen’
- BLBD or TSLA: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Should You Get Too Optimistic on Tesla After Musk's $1B Bet?
- How's NIO Adjusting Production Priorities to Meet Growing Demand?
- U.S. Probes 174,000 Tesla Model Y SUVs Over Door Handle Failures
- NIO's ES8 Deliveries Begin This Week: Can It Compete With TSLA and LI?
- Acciones de robots humanoides de China suben. Entérate por qué
- Las acciones de robots humanoides de China están subiendo. He aquí por qué
Aplicaciones comerciales para TSLA
Atlas Advisors Capital Management
Ruben Spaander E V Lee
Enhorabuena - esta es la primera descripción de hoy no escrita por ChatGPT. Mi objetivo era diseñar algo sencillo y fiable: un gestor de valores honesto y fácil de usar. Elija sus valores, fije su riesgo y deje que Atlas Advisor haga el resto. Encuentra entradas de alta calidad, escala las operaciones con stop losses controlados y asegura los beneficios cuando las condiciones del mercado se debilitan. Las pruebas retrospectivas muestran que la renta variable flota casi siempre por encima del
Stock Trader Pro MT5
Ivan Pochta
5 (10)
Stock Trader Pro es un asesor de negociación automatizado desarrollado para el mercado bursátil estadounidense. Basado en una estrategia de negociación desarrollada por el autor y en la observación de que el mercado de valores, como mercado al contado, tiende a crecer con el tiempo, el sistema está configurado para abrir sólo posiciones largas. Intenta identificar las caídas del mercado operando en ondas y monitoriza varios marcos temporales para ayudar a identificar los puntos de entrada óptimo
Tesla Quantum AI
Benrashi Sagev Jacobson
Pruebas avanzadas de robustez: Evaluación de la adaptabilidad y el rendimiento potencial Mi Asesor Experto (EA) fue probado y superó varias técnicas de pruebas de estrés para explorar cómo podría responder a diferentes condiciones de mercado y cambios de parámetros. La Optimización Walk Forward (WFO) y la Matriz Walk Forward (WFM) se utilizan para analizar el rendimiento en datos no vistos y entornos variables, identificando potencialmente si el EA puede ser reoptimizado con éxito y cuándo, est
FREE
Gold Cloud MT5
Benny Subarja
Expert Gold Cloud, utiliza 3 posiciones con porcentaje de riesgo cuando hay señal, Si establece 1% , entonces 3 posiciones x 1% = 3% de riesgo. 3 Posición con 1:1, 1:2, 1:10 RR. BEP y trailing stop se ejecutará si el primer TP alcanzado. Esto no es siempre ganar asesor de expertos, pero si en el momento adecuado, se le dará un buen beneficio, por favor, siga Riskpercent 1-3. Este experto no utiliza Martingala o posiciones de cobertura peligrosas. Atributos: Funciona mejor en XAUUSD H1 , (QQQ.NA
FREE
Premium trend pro for Gold and Stocks
Prashant Dugaje
Libere el poder de las tendencias con el EA Premium Trend Master ¿Está buscando un robot de trading estable, fiable y que no sea de martingala para capitalizar las tendencias del mercado? Premium Trend Master es un sofisticado Asesor Experto diseñado para identificar y operar tendencias fuertes con precisión y seguridad. Construido con un robusto motor de trading, es perfecto tanto para principiantes como para traders experimentados que quieran automatizar sus estrategias de seguimiento de tende
Nexus Stock Trader
Thang Chu
Nexus Stock Trader es un MT5 Asesor de Expertos de comercio de valores de EE.UU.. Lista de acciones: AAPL, ADBE, AMD, AMZN, AVGO, BRK-B, COP, CRM, GOOG, INTU, MRK, MSFT, NVDA, TSLA, MVRS, MSTR, IBM La estrategia está optimizada sobre datos de IC Markets de 2018-2025. El EA sólo va largo aka. comprar acciones con trailing stop Señal en Vivo ( Trading 3% Riesgo Saldo Cuenta) Backtest & Guía de configuración : Para backtest y ejecutar el EA correctamente necesitará el indicador BankOrderFlow_update
Stonks Go Up
Tjark Hendrik Groeger
5 (1)
Más símbolos, mejores resultados: El EA funciona aún mejor con más símbolos, por lo que es perfecto para una estrategia diversificada que reparte su riesgo. Para un rendimiento óptimo, recomendamos utilizar al menos 10 símbolos en lugar de sólo 2, ya que esto mejora significativamente la diversificación y da más operaciones. Configuración: Elija cualquier símbolo en el marco temporal diario Comience con un símbolo aleatorio de su elección, analizado en el marco temporal diario. Añada Símbolos
HighRider
Javier Antonio Gomez Miranda
EA Revolution - Buy and Hold Inteligente Este EA está diseñado para aquellos que creen en el Buy and Hold pero quieren ir un paso más allá. En lugar de mantener posiciones abiertas durante días o semanas, este sistema compra y vende diariamente, evitando los riesgos de gaps , eliminando los costos de swaps y mejorando la gestión del riesgo. El objetivo es simple: mantener la filosofía de inversión tradicional, pero con una estrategia más dinámica y eficiente que se adapta al mercado día a día. E
Rango diario
409.67 428.31
Rango anual
212.11 488.54
- Cierres anteriores
- 421.62
- Open
- 415.61
- Bid
- 425.86
- Ask
- 426.16
- Low
- 409.67
- High
- 428.31
- Volumen
- 272.776 K
- Cambio diario
- 1.01%
- Cambio mensual
- 29.74%
- Cambio a 6 meses
- 61.49%
- Cambio anual
- 62.13%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B