NVDA: NVIDIA Corporation
170.29 USD 4.55 (2.60%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NVDA de hoy ha cambiado un -2.60%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 168.41, mientras que el máximo ha alcanzado 173.20.
Siga la dinámica de la pareja de divisas NVIDIA Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Aplicaciones comerciales para NVDA
Atlas Advisors Capital Management
Ruben Spaander E V Lee
Enhorabuena - esta es la primera descripción de hoy no escrita por ChatGPT. Mi objetivo era diseñar algo sencillo y fiable: un gestor de valores honesto y fácil de usar. Elija sus valores, fije su riesgo y deje que Atlas Advisor haga el resto. Encuentra entradas de alta calidad, escala las operaciones con stop losses controlados y asegura los beneficios cuando las condiciones del mercado se debilitan. Las pruebas retrospectivas muestran que la renta variable flota casi siempre por encima del
Opening Gap Trader
Simon Reger
4 (1)
El EA Opening Gap es especialmente adecuado para negociar los gaps en la apertura de los precios de las acciones. Dado que las acciones generalmente suben más de lo que bajan, sólo se abren posiciones de compra. La operación se realiza poco antes del final del horario comercial y se cierra al día siguiente inmediatamente después de la apertura. La brecha creada aquí se toma como beneficio. En el backtest con NVDA se generaron buenos beneficios. Este EA es una buena adición a su cartera de EA. V
FREE
Premium trend pro for Gold and Stocks
Prashant Dugaje
Libere el poder de las tendencias con el EA Premium Trend Master ¿Está buscando un robot de trading estable, fiable y que no sea de martingala para capitalizar las tendencias del mercado? Premium Trend Master es un sofisticado Asesor Experto diseñado para identificar y operar tendencias fuertes con precisión y seguridad. Construido con un robusto motor de trading, es perfecto tanto para principiantes como para traders experimentados que quieran automatizar sus estrategias de seguimiento de tende
MAM Gold
Matei-Alexandru Mihai
¡Solo quedan 5/10 copias al precio de lanzamiento de $99! Filosofía — “Disciplina dentro, beneficios fuera. Un motor limpio para acciones.” MAM Gold está diseñado exclusivamente para acciones y funciona en cualquier marco temporal. Opera como un motor long siempre activo: entradas deliberadas con contexto EMA/ATR, gestión disciplinada del riesgo, trailing inteligente y adiciones solo cuando la tendencia realmente paga. Sin exageraciones—solo ejecución estructurada para acciones. Técnicos —
Nexus Stock Trader
Thang Chu
Nexus Stock Trader es un MT5 Asesor de Expertos de comercio de valores de EE.UU.. Lista de acciones: AAPL, ADBE, AMD, AMZN, AVGO, BRK-B, COP, CRM, GOOG, INTU, MRK, MSFT, NVDA, TSLA, MVRS, MSTR, IBM La estrategia está optimizada sobre datos de IC Markets de 2018-2025. El EA sólo va largo aka. comprar acciones con trailing stop Señal en Vivo ( Trading 3% Riesgo Saldo Cuenta) Backtest & Guía de configuración : Para backtest y ejecutar el EA correctamente necesitará el indicador BankOrderFlow_update
Stonks Go Up
Tjark Hendrik Groeger
5 (1)
Más símbolos, mejores resultados: El EA funciona aún mejor con más símbolos, por lo que es perfecto para una estrategia diversificada que reparte su riesgo. Para un rendimiento óptimo, recomendamos utilizar al menos 10 símbolos en lugar de sólo 2, ya que esto mejora significativamente la diversificación y da más operaciones. Configuración: Elija cualquier símbolo en el marco temporal diario Comience con un símbolo aleatorio de su elección, analizado en el marco temporal diario. Añada Símbolos
RTR Momentum Trend All Symbols Unlimited
Retail Trading Realities LTD
[Señal] [Signal High Risk Flip Challenge] [Establecer archivos] [Prueba retrospectiva de $Million dólares] [Configuración normal] [Configuración de DD del 10%] [Configuración de DD del 20%] [Configuración de DD del 30%] [Cartera de criptomonedas] [Configuración de símbolos individuales] [Explicación de las entradas de EA] Este EA es exclusivo y solo se vende en MQL5.com $ 249 para los primeros 10 compradores, luego el precio aumentará, esto es para que este producto suba en
Risk Validator
Thiago Chagas Brito
Evalue a viabilidade operacional em cada horário e em qualquer instrumento, de acordo com seus respectivos spreads e percentagens de volatilidade, essenciais para uma correta gestão do risco nas suas operações. Este indicador es esencial tanto para los Day Traders como para los Swing Traders, ya que además de evaluar la viabilidad operativa en cada horizonte temporal, también es posible identificar el stop mínimo justo para cada período e instrumento. Ejemplo en Swing Trade: su broker cobra u
Rango diario
168.41 173.20
Rango anual
86.62 184.47
- 174.84
- 172.58
- 170.29
- 170.59
- 168.41
- 173.20
- 392.789 K
- -2.60%
- 0.14%
- 56.92%
- 39.85%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
-
- 3.7
- -0.3
12:30
USD
-
- 7.6
- 5.9
12:30
USD
-
- 282 K
- 263 K
12:30
USD
-
- 1.935 M
- 1.939 M
14:00
USD
-
- -0.2%
- -0.1%
17:00
USD
-
- 1.985%
20:00
USD
-
- $123.1 B
- $150.8 B