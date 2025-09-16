Divisas / AVGO
AVGO: Broadcom Inc
346.17 USD 13.83 (3.84%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AVGO de hoy ha cambiado un -3.84%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 341.50, mientras que el máximo ha alcanzado 359.93.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Broadcom Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
341.50 359.93
Rango anual
138.10 374.23
- Cierres anteriores
- 360.00
- Open
- 358.99
- Bid
- 346.17
- Ask
- 346.47
- Low
- 341.50
- High
- 359.93
- Volumen
- 68.146 K
- Cambio diario
- -3.84%
- Cambio mensual
- 19.64%
- Cambio a 6 meses
- 108.07%
- Cambio anual
- 101.19%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B