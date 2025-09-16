CotizacionesSecciones
AVGO
AVGO: Broadcom Inc

346.17 USD 13.83 (3.84%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de AVGO de hoy ha cambiado un -3.84%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 341.50, mientras que el máximo ha alcanzado 359.93.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Broadcom Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
341.50 359.93
Rango anual
138.10 374.23
Cierres anteriores
360.00
Open
358.99
Bid
346.17
Ask
346.47
Low
341.50
High
359.93
Volumen
68.146 K
Cambio diario
-3.84%
Cambio mensual
19.64%
Cambio a 6 meses
108.07%
Cambio anual
101.19%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B