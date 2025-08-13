Divisas / NTES
NTES: NetEase Inc - American Depositary Shares, each representing 5 o
159.34 USD 2.27 (1.45%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NTES de hoy ha cambiado un 1.45%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 157.61, mientras que el máximo ha alcanzado 159.55.
Siga la dinámica de la pareja de divisas NetEase Inc - American Depositary Shares, each representing 5 o. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
157.61 159.55
Rango anual
75.88 159.55
- Cierres anteriores
- 157.07
- Open
- 158.50
- Bid
- 159.34
- Ask
- 159.64
- Low
- 157.61
- High
- 159.55
- Volumen
- 2.014 K
- Cambio diario
- 1.45%
- Cambio mensual
- 17.59%
- Cambio a 6 meses
- 51.39%
- Cambio anual
- 70.14%
