WMT: Walmart Inc
104.26 USD 0.83 (0.80%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WMT de hoy ha cambiado un 0.80%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 103.73, mientras que el máximo ha alcanzado 106.11.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Walmart Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
WMT News
- Holiday season imports have arrived early at busiest US port, executive says
- Dow Jones Index Today: DJIA Surges with Fed Rate Decision on Deck as China Shuns Nvidia Chips - TipRanks.com
- Walmart’s stock is approaching a new high. But analysts say the months ahead could get ‘noisier.’
- BofA Securities raises Walmart stock price target to $125 on strong outlook
- Wall Street abre con tono mixto ante la perspectiva de un nuevo ciclo de recorte de tipos
- Walmart stock hits all-time high of 105.31 USD
- Here’s why BofA says Walmart is positioned to be a leader in AI commerce
- Roth Capital upgrades Kroger to Buy, sees performance gap closing
- African manufacturers in last-ditch bid to extend US trade programme
- US sectors to watch as Fed lines up first rate cut of 2025
- Cows in Space Fail to Help Walmart Stock (WMT) Take Off Despite Top Toys Selection - TipRanks.com
- Nextil se alía con el gigante Maxum International para producir en exclusiva en Guatemala
- Move Over, Oracle! This Industry Leader Is Ideally Positioned to Become Wall Street's Next Trillion-Dollar Stock.
- Is Nvidia Stock Still a Buy Amid Increased Competition & China Headwinds
- Costco: Membership Growth Likely Insufficient To Justify Extreme Valuation (NASDAQ:COST)
- Affirm ahora ofrece opción de pago diferido con Apple Pay en tiendas físicas
Rango diario
103.73 106.11
Rango anual
78.98 106.11
- Cierres anteriores
- 103.43
- Open
- 103.73
- Bid
- 104.26
- Ask
- 104.56
- Low
- 103.73
- High
- 106.11
- Volumen
- 46.842 K
- Cambio diario
- 0.80%
- Cambio mensual
- 7.23%
- Cambio a 6 meses
- 19.15%
- Cambio anual
- 29.24%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B