Divisas / ORCL
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ORCL: Oracle Corporation
301.50 USD 5.13 (1.67%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ORCL de hoy ha cambiado un -1.67%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 295.03, mientras que el máximo ha alcanzado 308.66.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Oracle Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ORCL News
- TikTok Deal Could End Ban Saga. What To Watch For Meta Stock, Social Media Rivals.
- Presidente de Oracle, Sicilia, vende acciones por 5,1 millones de dólares
- Oracle president Sicilia sells $5.1m in shares
- 47 valores de septiembre superan el 10%, entre ellos uno secreto con un 114,29%
- Moody’s flags risk in Oracle’s $300 billion of recently signed AI contracts
- Wall Street cierra mixto tras el recorte de tipos de la Reserva Federal
- Maravillas de mediana capitalización: esta estrategia IA supera al mercado 166,4%
- Inflation Expectations, Tech Valuations, Healthcare Opportunities
- Factbox-Groups that have bid for TikTok or expressed interest
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Oracle: The Dark Horse Of The AI Revolution (NYSE:ORCL)
- Uber, Avago slide while American Express gains among Wednesday’s market cap stock movers
- Microsoft, Nvidia, Google, CoreWeave Ignite $39 Billion UK-US AI Mega Deal
- Company News for Sep 17, 2025
- Welcome To The Macro Bermuda Triangle And Its New Currents (SP500)
- Las acciones de Oracle suben tras comentarios de Bernstein sobre los beneficios del acuerdo con TikTok
- Acciones de Oracle suben tras comentarios de Bernstein sobre beneficios del acuerdo con TikTok
- Oracle stock gains as Bernstein analyst highlights TikTok deal benefits
- Here's Why Larry Ellison Becoming the Richest Billionaire in the World Is Great News for Oracle Stock Investors.
- 2 Top Artificial Intelligence (AI) Stocks to Buy With $1,000 Right Now
- Oracle’s Expensive AI Makeover Is Worth It
- Maravillas de mediana capitalización: esta estrategia IA supera al mercado 166,4%
- Is Oracle a Good Artificial Intelligence Stock to Buy?
- Día de decisión de la Fed; General Mills a presentar informe - qué mueve los mercados
Rango diario
295.03 308.66
Rango anual
118.86 345.72
- Cierres anteriores
- 306.63
- Open
- 307.19
- Bid
- 301.50
- Ask
- 301.80
- Low
- 295.03
- High
- 308.66
- Volumen
- 53.383 K
- Cambio diario
- -1.67%
- Cambio mensual
- 36.33%
- Cambio a 6 meses
- 115.73%
- Cambio anual
- 77.31%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B