ORCL: Oracle Corporation

301.50 USD 5.13 (1.67%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ORCL de hoy ha cambiado un -1.67%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 295.03, mientras que el máximo ha alcanzado 308.66.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Oracle Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
295.03 308.66
Rango anual
118.86 345.72
Cierres anteriores
306.63
Open
307.19
Bid
301.50
Ask
301.80
Low
295.03
High
308.66
Volumen
53.383 K
Cambio diario
-1.67%
Cambio mensual
36.33%
Cambio a 6 meses
115.73%
Cambio anual
77.31%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B