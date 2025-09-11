Divisas / COST
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
COST: Costco Wholesale Corporation
963.03 USD 10.96 (1.15%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de COST de hoy ha cambiado un 1.15%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 954.00, mientras que el máximo ha alcanzado 963.87.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Costco Wholesale Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COST News
- Costco (COST) Gains As Market Dips: What You Should Know
- Frontier Airlines CEO says the low-cost carrier model is 'alive and well'
- Where Will Costco Stock Be in 5 Years?
- Costco: A Strong Defensive Play, But Premium Is Too High - Hold (NASDAQ:COST)
- Should You Buy Costco Before Sept. 25?
- Bernstein inicia cobertura de acciones de Dollarama con calificación de Mejor Rendimiento
- Lagging the Market This Year, Is Costco Stock a Buy?
- Nextil se alía con el gigante Maxum International para producir en exclusiva en Guatemala
- Costco: Membership Growth Likely Insufficient To Justify Extreme Valuation (NASDAQ:COST)
- Can Target Convert Hardlines' Momentum Into Company-Wide Success?
- Walmart Bets on AI Super Agents: Is Retail Entering a New Era?
- Is Costco's 5.7% Q4 Comparable Sales Growth a Bullish Signal?
- Costco mantiene calificación de Compra en UBS por fuertes impulsores de crecimiento
- Acciones de Costco mantienen calificación de Compra en UBS por sólido crecimiento
- Costco stock maintains Buy rating at UBS on strong growth levers
- Will TJX's 4% Comp Sales Growth Power Full-Year Earnings Upside?
- My 3 Favorite Stocks to Buy Right Now
- Should You Buy Costco Stock Right Now?
- Best Stock to Buy Right Now: Costco vs. Amazon
- 2 Elite Growth Stocks to Buy and Hold Forever
- Walmart Stock Jumps 22% in Six Months: Hold Steady or Take Profits?
- A Costco Gold Bar Purchased A Year Ago Has Soared In Value—Here's How Much It's Worth Now - Costco Wholesale (NASDAQ:COST), Goldman Sachs Group (NYSE:GS)
- Costco, Accenture, FedEx, and more set to report earnings Friday
- Should Investors Buy Target Stock at the Current Discounted Level?
COST on the Community Forum
Aplicaciones comerciales para COST
Spread Cost Info
El coste de la operación causado por los diferenciales es un indicador importante a la hora de formular ratios de pérdidas y ganancias de la operación. La información sobre los costes de los diferenciales es particularmente importante para los operadores a corto plazo, especialmente para los operadores de scalping. Esta herramienta puede mostrar el coste del spread de todas las divisas Forex (incluyendo XAU y XAG) en la plataforma en diferentes tipos de cuenta (cuenta USD, cuenta EUR, etc.). Cá
FREE
Spread Costs and Swap Benefits
Los costes del diferencial se refieren al importe de la pérdida causada por el diferencial, y los beneficios del swap se refieren al importe de los ingresos obtenidos por las posiciones overnight. Spread Costs es un indicador importante para los operadores a corto plazo, especialmente para los operadores de scalping, y Swap Benefits es un indicador importante para los operadores a largo plazo. Dado que los spreads y swaps en la plataforma MetaTrader 5 están todos expresados en puntos, necesitamo
Spread Cost Info MT4 Version
Yupeng Xiao
4 (1)
The trade cost caused by spreads is an important indicator when formulating trade profit-loss ratios. Spread costs info is particularly important for short-term traders, especially scalping traders. This tool can output the spread cost of all Forex currencies (including XAU and XAG) in the platform in different account types (USD account, EUR account, etc.). Calculation and code See articles: THE TRADE COST OF FOREX CURRENCY Part1 THE TRADE COST OF FOREX CURRENCY Part2 THE TRADE COST OF FOREX C
FREE
BigBrosers
Aleksandr Nadein
ADVISOR ASSISTANT, CAN TRADE ITSELF BY THE ALGORITHM OF OPENING PENDING ORDERS. 1. OPENING PENDING ORDERS OF TWO TYPES IN THE BUY SIDE (BUYLIMIT BUYSTOP) ORDERS ARE OPEN AT A SET DISTANCE WITH MODIFICATION BY A SET DISTANCE 2. OPENING PENDING ORDERS TO SELL (SELLLIMIT SELLSTOP) WHEN IT IS NOT NECESSARY TO BRING LOSS-LOSING ORDERS INTO A PLUS, THERE ARE A NUMBER OF ALGORITHMS 1.CLOSE ALL OPEN ORDERS WITH OPPOSITE ORDERS 2. AFTER OVERLAPPING ORDERS, CLOSE ORDERS WITH POSITIVE PROFIT 3. REFINEMENT
Spread Costs and Swap Benefits MT4 Version
Spread Costs refers to the amount of the loss caused by the spread, and Swap Benefits refers to the amount of the income gained by overnight positions. Spread Costs is an important indicator for short-term traders, especially for scalping traders, and Swap Benefits is an important indicator for long-term traders. Since the spreads and swaps on the MetaTrader 4 platform are all expressed in points, we need to convert it into the amount expressed in the account currency. This tool can display the
Rango diario
954.00 963.87
Rango anual
867.16 1078.24
- Cierres anteriores
- 952.07
- Open
- 954.00
- Bid
- 963.03
- Ask
- 963.33
- Low
- 954.00
- High
- 963.87
- Volumen
- 2.294 K
- Cambio diario
- 1.15%
- Cambio mensual
- 2.40%
- Cambio a 6 meses
- 2.13%
- Cambio anual
- 8.79%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B