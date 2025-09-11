CotizacionesSecciones
Divisas / COST
COST: Costco Wholesale Corporation

963.03 USD 10.96 (1.15%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de COST de hoy ha cambiado un 1.15%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 954.00, mientras que el máximo ha alcanzado 963.87.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Costco Wholesale Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

COST News

COST on the Community Forum

Rango diario
954.00 963.87
Rango anual
867.16 1078.24
Cierres anteriores
952.07
Open
954.00
Bid
963.03
Ask
963.33
Low
954.00
High
963.87
Volumen
2.294 K
Cambio diario
1.15%
Cambio mensual
2.40%
Cambio a 6 meses
2.13%
Cambio anual
8.79%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B