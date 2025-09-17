CotizacionesSecciones
Divisas / MSFT
MSFT: Microsoft Corporation

510.02 USD 0.98 (0.19%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de MSFT de hoy ha cambiado un 0.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 505.94, mientras que el máximo ha alcanzado 511.29.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Microsoft Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
505.94 511.29
Rango anual
344.79 555.45
Cierres anteriores
509.04
Open
510.64
Bid
510.02
Ask
510.32
Low
505.94
High
511.29
Volumen
24.451 K
Cambio diario
0.19%
Cambio mensual
2.00%
Cambio a 6 meses
36.13%
Cambio anual
19.04%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B