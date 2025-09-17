Divisas / MSFT
MSFT: Microsoft Corporation
510.02 USD 0.98 (0.19%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MSFT de hoy ha cambiado un 0.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 505.94, mientras que el máximo ha alcanzado 511.29.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Microsoft Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
MSFT News
- CrowdStrike Guidance On Key Metric Takes Center Stage At Investor Day
- Lula envía al Congreso un proyecto de ley para regular a los gigantes tecnológicos
- Vicepresidente de Arteris (AIP) Alpern vende acciones por 88.805 dólares
- Elliott Management Builds Workday Stake. Margins In Focus At Analyst Day.
- Q3 Earnings Outlook Remains Positive: A Closer Look
- Nvidia tiene la mayor posición corta por valor en dólares mientras cae su riesgo
- Nvidia tiene la mayor posición corta por valor nominal mientras disminuye la exposición al riesgo - S3
- Inflation Expectations, Tech Valuations, Healthcare Opportunities
- Factbox-Groups that have bid for TikTok or expressed interest
- Esta acción con INMENSO potencial es el futuro: Cómo hallar las próximas ganadoras
- Curated for You y Microsoft lanzan descubrimiento de moda con IA en Copilot
- Microsoft y Curated for You lanzan descubrimiento de moda con IA en Copilot
- Microsoft Seizes 340 Domains in Major Phishing Takedown
- Microsoft, Nvidia, Google, CoreWeave Ignite $39 Billion UK-US AI Mega Deal
- RBC Capital maintains Twilio stock rating at Underperform with $75 target
- FUND: Value Strategy Has Underperformed Recently, But May Change
- OpenAI Valued at $300B, Projects $200B Revenue by 2030 - TipRanks.com
- AI Needs Babysitters, and These Stocks Are Cashing In
- BMO Capital mantiene calificación de Outperform para Workday con objetivo de $285
MSFT on the Community Forum
Rango diario
505.94 511.29
Rango anual
344.79 555.45
