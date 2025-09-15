Divisas / XOM
XOM: Exxon Mobil Corporation
115.26 USD 0.56 (0.49%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de XOM de hoy ha cambiado un 0.49%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 114.17, mientras que el máximo ha alcanzado 115.48.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Exxon Mobil Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
114.17 115.48
Rango anual
97.80 126.33
- Cierres anteriores
- 114.70
- Open
- 114.52
- Bid
- 115.26
- Ask
- 115.56
- Low
- 114.17
- High
- 115.48
- Volumen
- 19.586 K
- Cambio diario
- 0.49%
- Cambio mensual
- 0.95%
- Cambio a 6 meses
- -3.32%
- Cambio anual
- -0.69%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B