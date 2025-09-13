Divisas / ASML
ASML: ASML Holding N.V. - New York Registry Shares
872.27 USD 6.15 (0.70%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ASML de hoy ha cambiado un -0.70%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 861.18, mientras que el máximo ha alcanzado 877.62.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ASML Holding N.V. - New York Registry Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ASML News
- Meet the Artificial Intelligence (AI) Stock With $30 Billion in Revenue
- As of 2025, the Average Social Security Retirement Benefit Check is $1,976. Could ASML Help Boost Your Retirement?
- ASML Stock Rises As Semiconductor Equipment Group Rallies
- SMIC de China prueba herramientas avanzadas para fabricación de chips de IA, según FT
- SMIC de China prueba herramientas avanzadas para fabricar chips de IA
- China’s SMIC tests advanced AI chipmaking tools- FT
- ASML (ASML) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
- Las bolsas de valores de Holanda cerraron con caídas; el AEX perdió un 0.83%
- Netherlands stocks lower at close of trade; AEX down 0.83%
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- ASML Soars 16% in a Month: Should You Buy, Sell or Hold the Stock?
- Is ASML a Buy?
- Here is What to Know Beyond Why ASML Holding N.V. (ASML) is a Trending Stock
- Draghi pide aplicar la ley de IA de forma "proporcionada" para fomentar la innovación
- ASML, lista para subir en 2027, J.P. Morgan dice que lo peor ya ha quedado atrás
- Acciones de ASML con potencial alcista para 2027, dice J.P. Morgan
- ASML stock poised for 2027 upside, J.P. Morgan says worst likely behind
- Why ASML Rallied on Monday
- Las bolsas de valores de Holanda cerraron con subidas; el AEX ganó un 1.13%
- Netherlands stocks higher at close of trade; AEX up 1.13%
- Klarna IPO, Mistral mega-round fuel Europe’s Wall Street tech revival
- Prediction: This Stock Will Be Worth More Than Palantir 3 Years From Now
- Broadcom’s $10 Billion Mic-Drop: A Turning Point in AI Investing
- Don’t Take Profits on This Big Winner Yet
Rango diario
861.18 877.62
Rango anual
578.58 881.45
- Cierres anteriores
- 878.42
- Open
- 868.63
- Bid
- 872.27
- Ask
- 872.57
- Low
- 861.18
- High
- 877.62
- Volumen
- 3.350 K
- Cambio diario
- -0.70%
- Cambio mensual
- 21.62%
- Cambio a 6 meses
- 31.26%
- Cambio anual
- 3.96%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B