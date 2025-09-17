Divisas / META
META: Meta Platforms Inc - Class A
775.71 USD 3.29 (0.42%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de META de hoy ha cambiado un -0.42%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 766.42, mientras que el máximo ha alcanzado 783.14.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Meta Platforms Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
META News
- Dow Jones Futures Rise After Fed Rate Cut, Nvidia Skids; Meta's Zuckerberg Ready To Connect
- TikTok Deal Could End Ban Saga. What To Watch For Meta Stock, Social Media Rivals.
- Meta launches new Ray-Ban smart glasses with built-in display, priced at $800
- Lula envía al Congreso un proyecto de ley para regular a los gigantes tecnológicos
- Vicepresidente de Arteris (AIP) Alpern vende acciones por 88.805 dólares
- Arteris (AIP) VP Alpern sells $88,805 in shares
- Meta’s new $800 smart glasses with display likely to take center stage at Connect event
- Javier Olivan vende acciones de Meta por 391.611 dólares
- Olivan Javier sells Meta shares for $391k
- Gemini Goes Bananas! Google Snatches the Top Spot from ChatGPT on App Store - TipRanks.com
- AppLovin Stock Hits an All-Time High: Buy, Hold, or Take Profits?
- Google, Meta and Amazon are facing an expensive AI risk that nobody is paying attention to
- Inflation Expectations, Tech Valuations, Healthcare Opportunities
- CrowdStrike presenta sistema Threat AI para automatizar flujos de inteligencia
- Meta Platforms vs. Snap: Which Social Media Stock Has an Edge?
- Temas del día de EFE Economía del miércoles, 17 de septiembre de 2025 (19:00 horas)
- EssilorLuxottica mejorada a Comprar por Redburn gracias a nuevos impulsores de crecimiento
- EssilorLuxottica upgraded to Buy at Redburn on new growth drivers
- These 3 charts show how the rise of technology stocks has transformed the U.S. equity market
- Here's Why Meta Platforms (META) is a Strong Momentum Stock
- Las acciones de CrowdStrike mantienen calificación de Compra en DA Davidson mientras la seguridad con IA toma protagonismo
META on the Community Forum
Aplicaciones comerciales para META
Stock Trader Pro MT5
Ivan Pochta
5 (10)
Stock Trader Pro es un asesor de negociación automatizado desarrollado para el mercado bursátil estadounidense. Basado en una estrategia de negociación desarrollada por el autor y en la observación de que el mercado de valores, como mercado al contado, tiende a crecer con el tiempo, el sistema está configurado para abrir sólo posiciones largas. Intenta identificar las caídas del mercado operando en ondas y monitoriza varios marcos temporales para ayudar a identificar los puntos de entrada óptimo
Platinum Candle Indicator
Rennan Lima
4.8 (5)
Este indicador muestra velas de colores cuando el precio está fuertemente distorsionado en relación con sus medias. Un buen momento para comprar puede verse después del cierre de una vela plateada. El patrón se vuelve más fiable si la compra se abre cuando el precio de la vela después de la vela plateada está por encima del precio máximo de la vela plateada . Un buen momento para vender puede verse después del cierre de una vela rosa. El patrón se vuelve más fiable si la venta se abre cuando
FREE
Volatility Index Indicator
Rennan Lima
5 (8)
Este indicador utiliza la volatilidad histórica y una media móvil de 21 periodos para definir la distorsión del precio en relación con la media. El cálculo de la volatilidad histórica se basó en el libro (Odds: The Key to 90% Winners) escrito por Don Fishback. Un Índice de Volatilidad con un valor superior a 30 puede indicar que el precio está distorsionado con respecto a su precio justo. PREGUNTAS SOBRE LA INSTALACIÓN DE PRODUCTOS EN META TRADER También puede encontrar algunas instruccio
FREE
Orders History Report
Rennan Lima
5 (3)
Este script creará un informe con todas las órdenes del historial en formato CSV. El informe es útil para aquellos que ejecutan múltiples EAs con diferentes números mágicos en la misma cuenta. Puede definir algunos filtros para generar su informe de historial de órdenes: 1) Fecha inicial de los activos en el historial de órdenes. 2) Fecha final de los activos en el historial de órdenes. 3) Nombre del activo. 4) Número mágico de la orden. 5) Añadir saldo/costes. PREGUNTAS SOBRE LA INSTALACIÓN D
FREE
Keltner Enhanced
David Ben Svaiter
Keltner-Enhanced mejora la precisión y legibilidad de los Canales Keltner con muchas opciones para ajustarlos y más cinco cálculos de precios más allá del predeterminado META. El indicador Keltner-E es un indicador de bandas similar a las Bandas de Bollinger y a las Envolventes de Medias Móviles. Consisten en una envolvente superior por encima de una línea media y una envolvente inferior por debajo de la línea media. Los principales acontecimientos a tener en cuenta al utilizar los canales d
FREE
Platinum Candle Alert
Rennan Lima
5 (1)
Este robot envía notificaciones a la aplicación basándose en las reglas del Indicador de Velas de Platino. El Indicador Vela Platino muestra velas de colores cuando los precios están fuertemente distorsionados en relación a sus medias. Ejemplo de mensaje de aplicación para vender: [SPX][M15] PLATINO PARA VENDER 11:45. Ejemplo de mensaje de aplicación para comprar: [EURUSD][M15] PLATINO PARA COMPRAR 11:45. También envía mensajes para múltiples marcos temporales: [SPX][M15] PLATINO A COMPRAR 11:4
FREE
Platinum Candle for Telegram
Rennan Lima
Este robot envía notificaciones de Telegram basadas en las reglas de coloración del indicador PLATINUM Candle. Ejemplo de mensaje para vender activos: [SPX][M15] PLATINO PARA VENDER 11:45. Ejemplo de mensaje para comprar activos : [EURUSD][M15] PLATINO PARA COMPRAR 11:45 AM. Antes de habilitar las notificaciones de Telegram necesitas crear un bot de Telegram, obtener la API Key del bot y también obtener tu chatId personal de Telegram. No es posible enviar mensajes a grupos o canales. Solo pued
FREE
Ultimate Candle Patterns
Wojciech Daniel Knoff
Este es un indicador basado en una tabla multisímbolo y multi-marco de tiempo diseñado para la detección de patrones de velas con 46 patrones para META TRADER 5. Cada formación tiene su propia imagen para un reconocimiento más fácil. Aquí encontrará las formaciones más populares como "Engulfing", "Hammer", "Three Line Strike", "Piercing" o Doji - como velas. Compruebe mi lista completa de patrones en mis capturas de pantalla a continuación. Además, no sólo puede cambiar todos los patrones bajist
Rango diario
766.42 783.14
Rango anual
479.80 796.24
- Cierres anteriores
- 779.00
- Open
- 779.99
- Bid
- 775.71
- Ask
- 776.01
- Low
- 766.42
- High
- 783.14
- Volumen
- 18.177 K
- Cambio diario
- -0.42%
- Cambio mensual
- 6.85%
- Cambio a 6 meses
- 35.89%
- Cambio anual
- 34.18%
