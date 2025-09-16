CotizacionesSecciones
Divisas / NFLX
NFLX: Netflix Inc - Common Stock

1228.50 USD 27.99 (2.33%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de NFLX de hoy ha cambiado un 2.33%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1206.69, mientras que el máximo ha alcanzado 1233.80.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Netflix Inc - Common Stock. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Rango diario
1206.69 1233.80
Rango anual
685.57 1341.15
Cierres anteriores
1200.51
Open
1220.22
Bid
1228.50
Ask
1228.80
Low
1206.69
High
1233.80
Volumen
5.861 K
Cambio diario
2.33%
Cambio mensual
2.66%
Cambio a 6 meses
32.45%
Cambio anual
72.56%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B