NFLX: Netflix Inc - Common Stock
1228.50 USD 27.99 (2.33%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NFLX de hoy ha cambiado un 2.33%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1206.69, mientras que el máximo ha alcanzado 1233.80.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Netflix Inc - Common Stock. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
1206.69 1233.80
Rango anual
685.57 1341.15
- Cierres anteriores
- 1200.51
- Open
- 1220.22
- Bid
- 1228.50
- Ask
- 1228.80
- Low
- 1206.69
- High
- 1233.80
- Volumen
- 5.861 K
- Cambio diario
- 2.33%
- Cambio mensual
- 2.66%
- Cambio a 6 meses
- 32.45%
- Cambio anual
- 72.56%
