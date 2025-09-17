Divisas / LLY
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
LLY: Eli Lilly and Company
760.22 USD 4.50 (0.59%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LLY de hoy ha cambiado un -0.59%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 756.34, mientras que el máximo ha alcanzado 776.95.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Eli Lilly and Company. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LLY News
- Mounjaro de Lilly muestra resultados sólidos en ensayo de diabetes pediátrica
- Mounjaro de Lilly muestra resultados prometedores en ensayo de diabetes pediátrica
- Lilly’s Mounjaro shows strong results in pediatric diabetes trial
- Eli Lilly: New Orforglipron Data In Focus As Commercial Business Outperforms (NYSE:LLY)
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- GSK to Invest $30B in U.S. R&D and Manufacturing Over 5 Years
- LLY's $5B Virginia Plant Plan: Will U.S. Manufacturing Shift Pay Off?
- Weight-loss drug giants face sternest test yet
- GLP-1 drugs could save millions of lives — and spark a pension crisis
- NVO Stock Rises on Upbeat Phase III Data for Cagrilintide in Obesity
- Eli Lilly to Invest $5B in Virginia Plant for Cancer Drugs
- Acciones de Eli Lilly suben tras superar su fármaco oral a rival de Novo Nordisk
- Las acciones de Eli Lilly suben mientras su fármaco oral para diabetes supera al rival de Novo Nordisk
- Eli Lilly stock rises as oral diabetes drug outperforms Novo Nordisk rival
- Orforglipron oral de Lilly supera a semaglutida oral en ensayo de diabetes
- Lilly’s oral GLP-1 orforglipron outperforms oral semaglutide in diabetes trial
- BMO Capital reitera calificación de Mejor Rendimiento para acciones de Eli Lilly con objetivo de 840 dólares
- BMO Capital reitera calificación Outperform para Eli Lilly con precio objetivo de $840
- Las acciones de AnaptysBio caen por preocupaciones sobre malignidad con el agonista PD-1 de Eli Lilly
- Acciones de AnaptysBio caen por preocupaciones de malignidad con agonista PD-1
- BMO Capital reiterates Outperform rating on Eli Lilly stock at $840 price target
- AnaptysBio stock drops on malignancy concerns with Eli Lilly’s PD-1 agonist
- Cantor Fitzgerald mantiene el precio objetivo de Eli Lilly en 825 dólares
- Cantor Fitzgerald mantiene precio objetivo de $825 para acciones de Eli Lilly
Rango diario
756.34 776.95
Rango anual
644.51 937.00
- Cierres anteriores
- 764.72
- Open
- 760.11
- Bid
- 760.22
- Ask
- 760.52
- Low
- 756.34
- High
- 776.95
- Volumen
- 3.888 K
- Cambio diario
- -0.59%
- Cambio mensual
- 4.43%
- Cambio a 6 meses
- -7.18%
- Cambio anual
- -14.47%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B