LLY: Eli Lilly and Company

760.22 USD 4.50 (0.59%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de LLY de hoy ha cambiado un -0.59%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 756.34, mientras que el máximo ha alcanzado 776.95.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Eli Lilly and Company. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
756.34 776.95
Rango anual
644.51 937.00
Cierres anteriores
764.72
Open
760.11
Bid
760.22
Ask
760.52
Low
756.34
High
776.95
Volumen
3.888 K
Cambio diario
-0.59%
Cambio mensual
4.43%
Cambio a 6 meses
-7.18%
Cambio anual
-14.47%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B