PDD: PDD Holdings Inc - American Depositary Shares
134.86 USD 5.80 (4.49%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PDD de hoy ha cambiado un 4.49%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 131.60, mientras que el máximo ha alcanzado 135.36.
Siga la dinámica de la pareja de divisas PDD Holdings Inc - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
PDD News
Rango diario
131.60 135.36
Rango anual
87.11 155.66
- Cierres anteriores
- 129.06
- Open
- 132.86
- Bid
- 134.86
- Ask
- 135.16
- Low
- 131.60
- High
- 135.36
- Volumen
- 46.887 K
- Cambio diario
- 4.49%
- Cambio mensual
- 12.97%
- Cambio a 6 meses
- 13.54%
- Cambio anual
- 0.48%
