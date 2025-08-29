CotizacionesSecciones
Divisas / PDD
PDD: PDD Holdings Inc - American Depositary Shares

134.86 USD 5.80 (4.49%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de PDD de hoy ha cambiado un 4.49%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 131.60, mientras que el máximo ha alcanzado 135.36.

Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Rango diario
131.60 135.36
Rango anual
87.11 155.66
Cierres anteriores
129.06
Open
132.86
Bid
134.86
Ask
135.16
Low
131.60
High
135.36
Volumen
46.887 K
Cambio diario
4.49%
Cambio mensual
12.97%
Cambio a 6 meses
13.54%
Cambio anual
0.48%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B