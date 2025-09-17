CotizacionesSecciones
Divisas / BABA
Volver a Acciones

BABA: Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each r

166.09 USD 3.86 (2.38%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BABA de hoy ha cambiado un 2.38%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 163.26, mientras que el máximo ha alcanzado 167.32.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each r. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BABA News

Rango diario
163.26 167.32
Rango anual
75.00 167.32
Cierres anteriores
162.23
Open
166.00
Bid
166.09
Ask
166.39
Low
163.26
High
167.32
Volumen
56.558 K
Cambio diario
2.38%
Cambio mensual
23.51%
Cambio a 6 meses
25.05%
Cambio anual
56.07%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B