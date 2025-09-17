Divisas / BABA
BABA: Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each r
166.09 USD 3.86 (2.38%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BABA de hoy ha cambiado un 2.38%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 163.26, mientras que el máximo ha alcanzado 167.32.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each r. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
163.26 167.32
Rango anual
75.00 167.32
- Cierres anteriores
- 162.23
- Open
- 166.00
- Bid
- 166.09
- Ask
- 166.39
- Low
- 163.26
- High
- 167.32
- Volumen
- 56.558 K
- Cambio diario
- 2.38%
- Cambio mensual
- 23.51%
- Cambio a 6 meses
- 25.05%
- Cambio anual
- 56.07%
