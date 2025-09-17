CotizacionesSecciones
AAPL: Apple Inc

238.99 USD 0.84 (0.35%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de AAPL de hoy ha cambiado un 0.35%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 237.73, mientras que el máximo ha alcanzado 240.10.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Apple Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AAPL News

AAPL on the Community Forum

Rango diario
237.73 240.10
Rango anual
169.21 260.08
Cierres anteriores
238.15
Open
238.97
Bid
238.99
Ask
239.29
Low
237.73
High
240.10
Volumen
95.717 K
Cambio diario
0.35%
Cambio mensual
4.04%
Cambio a 6 meses
8.70%
Cambio anual
4.13%
