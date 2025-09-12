Divisas / JNJ
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
JNJ: Johnson & Johnson
177.20 USD 0.71 (0.40%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de JNJ de hoy ha cambiado un 0.40%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 176.58, mientras que el máximo ha alcanzado 178.51.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Johnson & Johnson. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JNJ News
- GSK to Invest $30B in U.S. R&D and Manufacturing Over 5 Years
- LLY's $5B Virginia Plant Plan: Will U.S. Manufacturing Shift Pay Off?
- Icotrokinra de Johnson & Johnson supera a deucravacitinib en ensayos de psoriasis
- Icotrokinra de Johnson & Johnson supera a deucravacitinib en ensayos de psoriasis
- Barclays inicia cobertura de Protagonist Therapeutics con calificación de Sobreponderación
- Barclays inicia cobertura de Protagonist Therapeutics con calificación Overweight
- Barclays initiates Protagonist Therapeutics stock with Overweight rating
- Barclays inicia cobertura de Kymera Therapeutics con calificación Overweight
- Barclays inicia cobertura de Kymera Therapeutics con calificación de Sobreponderación
- Barclays initiates coverage on Kymera Therapeutics stock with Overweight rating
- Factbox-Global drugmakers rush to boost US presence as tariff threat looms
- Johnson & Johnson (JNJ)’s Dividend Legacy: How a Healthcare Giant Built a Record of Consistent Dividends
- How Trump's Drug Pricing Policies Could Trigger An Epic Pharma Collapse
- Las acciones de Abivax mantienen calificación de Compra en Guggenheim tras datos prometedores de fármaco para EII
- Acciones de Abivax mantienen calificación de Compra en Guggenheim por datos prometedores
- Abivax stock maintains Buy rating at Guggenheim as IBD drug data shows promise
- ISRG Stock Down More than 13% in 3 Months: How to Play the Stock?
- Liu Brian Guan-Chyun compra acciones de CG Oncology por $49.9 millones
- CG Oncology mantiene calificación de Compra en H.C. Wainwright tras detalles de Inlexzo
- CG Oncology mantiene calificación de Compra en H.C. Wainwright tras revelaciones sobre precios de Inlexzo
- If You'd Invested $1,000 in Johnson & Johnson (JNJ) Stock 5 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
- What Looms Ahead After The Dow Jones Topped A Record Of 46,000 (DJI)
- JNJ Seeks EU Approval for Oral Psoriasis Drug Icotrokinra
- AbbVie Settles Rinvoq Patent Dispute: What It Means for the Stock
Rango diario
176.58 178.51
Rango anual
140.68 181.16
- Cierres anteriores
- 176.49
- Open
- 176.65
- Bid
- 177.20
- Ask
- 177.50
- Low
- 176.58
- High
- 178.51
- Volumen
- 9.933 K
- Cambio diario
- 0.40%
- Cambio mensual
- 0.11%
- Cambio a 6 meses
- 10.25%
- Cambio anual
- 9.05%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B