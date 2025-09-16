CotizacionesSecciones
Divisas / PLTR
PLTR: Palantir Technologies Inc Class A

168.30 USD 1.96 (1.15%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de PLTR de hoy ha cambiado un -1.15%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 161.28, mientras que el máximo ha alcanzado 169.68.

Rango diario
161.28 169.68
Rango anual
36.05 189.46
Cierres anteriores
170.26
Open
169.01
Bid
168.30
Ask
168.60
Low
161.28
High
169.68
Volumen
147.443 K
Cambio diario
-1.15%
Cambio mensual
11.33%
Cambio a 6 meses
100.86%
Cambio anual
352.30%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B