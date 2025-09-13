Divisas / TSM
TSM: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd
262.72 USD 0.57 (0.22%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TSM de hoy ha cambiado un 0.22%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 259.73, mientras que el máximo ha alcanzado 264.81.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
259.73 264.81
Rango anual
134.25 266.43
- Cierres anteriores
- 262.15
- Open
- 264.58
- Bid
- 262.72
- Ask
- 263.02
- Low
- 259.73
- High
- 264.81
- Volumen
- 19.704 K
- Cambio diario
- 0.22%
- Cambio mensual
- 16.34%
- Cambio a 6 meses
- 57.89%
- Cambio anual
- 49.49%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B