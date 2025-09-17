Divisas / XRPUSD
XRPUSD: Ripple vs US Dollar
3.1091 USD 0.0985 (3.27%)
Sector: Criptodivisa Básica: Ripple Divisa de beneficio: US Dollar
El coste de XRPUSD de hoy ha cambiado un 3.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.0012 USD, mientras que el máximo ha alcanzado 3.1104 USD.
Siga la dinámica de los precios en Ripple vs dólar estadounidense. La cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios en el mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Ripple en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XRPUSD News
- Bitcoin no despega tras recorte de tasas, pero altcoins ganan terreno | Benzinga España
- Does Alphabet's New Blockchain Bet Spell Doom for XRP?
- 3 Big Predictions for the Future of Cryptocurrency
- XRP price gains alongside increase in volume
- SEC approves generic listing standards for crypto ETFs
- XRP Bulls Poised – $3.12 Break Might Start Strong Upswing
- XRP: ¿Camino a los $3.20? Análisis de la Recuperación del Precio
- ¿Puede el XRP Desaparecer de la Noche a la Mañana? Análisis Profundo del Supply Shock
- Facts Vs. Hype: Analyst Examines XRP Supply Shock Theory
- Bitcoin, crypto market remain neutral despite Federal Reserve cutting rates by 25bps
- VivoPower To Load Up On XRP At 65% Discount: Here’s How
- CME Group plans to roll out XRP and Solana futures options in October
- DBS, Franklin Templeton, Ripple team up on tokenised money market fund trading
- Analyst Uses AI To Show How High The XRP Price Will Be If XRP ETFs Are Approved
- Ballenas de XRP Descargan: ¿Se Acerca un Colapso del Precio?
- $480 Million In 2 Weeks? XRP Whale Movements Could Reveal The Next Price Direction
- ETF Expert Says Spot XRP ETF Launching This Week Will Test Investors, Here’s How
- The First-Ever XRP ETF May be Days Away. 1 Thing Investors Need to Know.
- Uphold’s Massive 1.59 Billion XRP Holdings Shocks Community, CEO Reveals The Real Owners
- XRP: ¿Alcanzará los $1,000? Los Fundadores de EasyA Reafirman su Predicción
- Market Expert Says XRP Price At $1,000 Will Happen, But The Timeline Is Different
- Will the Fed rate cut spark XRP rally?
- What to expect from BTC, ETH and XRP after Fed interest-rate cut decision
XRPUSD on the Community Forum
Aplicaciones comerciales para XRPUSD
Indicador Classic Cypher Harmonic Pattern para MT5 El indicador Classic Cypher Harmonic Pattern es una herramienta de análisis técnico basada en estructuras armónicas y diseñada con ratios de Fibonacci asimétricos. Este indicador identifica con precisión los puntos clave-X, A, B, C y D-y marca las zonas de reversión potenciales significativas en el gráfico utilizando líneas rojas y grises para una guía visual clara. "Instalación del Indicador y Guía del Usuario" Instalación de Indicadores MT5 |
FREE
Banana Binary MT5 Signal
Nirundorn Promphao
1 (1)
Promoción $66 de por vida para usted. El principio de este indicador es muy simple: detectar la tendencia con la Media Móvil, luego monitorear el punto de retorno del gráfico utilizando el cruce del Oscilador Estocástico y finalmente predecir la señal de COMPRA y VENTA con flechas, alertas y notificaciones. Los parámetros son fijos y se calculan automáticamente en cada marco temporal. Ejemplo: Si instala el indicador en EURUSD, timeframe M5: el indicador detectará la tendencia principal con la M
Kenko Trend Trader
Felix Kenechi Onodu
Esta es la versión EA del Kenko Trend Indicator mt5. Sigue la tendencia en todos los instrumentos y pares de negociación de acuerdo con mi técnica mejorada de paso y escalera. INTRODUCCIÓN Para cualquier persona que estudia los gráficos de Forex, el objetivo es identificar las tendencias, y detectar las inversiones. Si usted tiene años de experiencia puede ser fácil, pero la mayoría de nosotros necesitamos algo para hacer evidente la tendencia. Si usted está familiarizado con el popular método
Banana Binary Signal
Nirundorn Promphao
Promotion $66 lifetime for you. The principle of this indicator is very simple: detecting the trend with Moving Average, then monitoring the return point of graph by using the crossing of Stochastic Oscillator and finally predicting BUY and SELL signal with arrows, alerts and notifications. The parameters are fixed and automatically calculated on each time frame. Example: If you install indicator on EURUSD, timeframe M5: the indicator will detect the main trend with the Moving Average on this
Kenko Trend Trader mt4
Felix Kenechi Onodu
This is the EA version of the Kenko Trend Indicator mt4. It follows the trend on all instruments and trading pairs according to my improved step and ladder technique. INTRODUCTION For anyone studying forex charts, the aim is to identify trends, and spot reversals. If you have years of experience it may be easy, but most of us need something to make the trend apparent. If you're familiar with the popular renko charting method, you know that it was developed for this purpose. But renko ch
RippleBullRunWizard
Chiedozie Titus Ugwu
RippleBullRunwizard es un sistema de comercio automático profesional diseñado y optimizado para la plataforma MT4 y el par XRP / USD. Este sistema funciona de forma independiente en su terminal, puede ejecutarlo en su computadora o en un VPS porque la computadora debe estar encendida mientras el robot está en funcionamiento. El robot analiza el mercado las 24 horas del día, gracias a lo cual es más eficaz que un humano. Las actualizaciones y optimizaciones se realizan de forma continua y est
Rango diario
3.0012 3.1104
Rango anual
0.4789 3.6612
- Cierres anteriores
- 3.0106
- Open
- 3.0101
- Bid
- 3.1091
- Ask
- 3.1121
- Low
- 3.0012
- High
- 3.1104
- Volumen
- 44.710 K
- Cambio diario
- 3.27%
- Cambio mensual
- 10.87%
- Cambio a 6 meses
- 49.38%
- Cambio anual
- 400.58%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B