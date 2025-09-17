CotizacionesSecciones
Divisas / XRPUSD
Volver a Criptomonedas

XRPUSD: Ripple vs US Dollar

3.1091 USD 0.0985 (3.27%)
Sector: Criptodivisa Básica: Ripple Divisa de beneficio: US Dollar

El coste de XRPUSD de hoy ha cambiado un 3.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.0012 USD, mientras que el máximo ha alcanzado 3.1104 USD.

Siga la dinámica de los precios en Ripple vs dólar estadounidense. La cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios en el mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Ripple en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XRPUSD News

XRPUSD on the Community Forum

Aplicaciones comerciales para XRPUSD

Classic Cypher Harmonic Pattern Indicator MT5
Eda Kaya
Indicadores
Indicador Classic Cypher Harmonic Pattern para MT5 El indicador Classic Cypher Harmonic Pattern es una herramienta de análisis técnico basada en estructuras armónicas y diseñada con ratios de Fibonacci asimétricos. Este indicador identifica con precisión los puntos clave-X, A, B, C y D-y marca las zonas de reversión potenciales significativas en el gráfico utilizando líneas rojas y grises para una guía visual clara. "Instalación del Indicador y Guía del Usuario" Instalación de Indicadores MT5 |
FREE
Banana Binary MT5 Signal
Nirundorn Promphao
1 (1)
Indicadores
Promoción $66 de por vida para usted. El principio de este indicador es muy simple: detectar la tendencia con la Media Móvil, luego monitorear el punto de retorno del gráfico utilizando el cruce del Oscilador Estocástico y finalmente predecir la señal de COMPRA y VENTA con flechas, alertas y notificaciones. Los parámetros son fijos y se calculan automáticamente en cada marco temporal. Ejemplo: Si instala el indicador en EURUSD, timeframe M5: el indicador detectará la tendencia principal con la M
Kenko Trend Trader
Felix Kenechi Onodu
Asesores Expertos
Esta es la versión EA del Kenko Trend Indicator mt5. Sigue la tendencia en todos los instrumentos y pares de negociación de acuerdo con mi técnica mejorada de paso y escalera. INTRODUCCIÓN Para cualquier persona que estudia los gráficos de Forex, el objetivo es identificar las tendencias, y detectar las inversiones. Si usted tiene años de experiencia puede ser fácil, pero la mayoría de nosotros necesitamos algo para hacer evidente la tendencia. Si usted está familiarizado con el popular método
Banana Binary Signal
Nirundorn Promphao
Indicadores
Promotion $66 lifetime for you. The principle of this indicator is very simple: detecting the trend with Moving Average, then monitoring the return point of graph by using the crossing of Stochastic Oscillator and finally predicting BUY and SELL signal with arrows, alerts and notifications. The parameters are fixed and automatically calculated on each time frame. Example: If you install indicator on EURUSD, timeframe M5: the indicator will detect the main trend with the Moving Average on this
Kenko Trend Trader mt4
Felix Kenechi Onodu
Asesores Expertos
This is the EA version of the Kenko Trend Indicator mt4. It follows the trend on all instruments and trading pairs according to   my improved step and ladder technique. INTRODUCTION For anyone studying forex charts, the aim is to identify trends, and spot reversals.   If you have years of experience it may be easy, but most of us need something to make the trend apparent. If you're familiar with the popular renko charting method, you know that it was developed for this purpose.   But   renko ch
RippleBullRunWizard
Chiedozie Titus Ugwu
Asesores Expertos
RippleBullRunwizard es un sistema de comercio automático profesional diseñado y optimizado para la plataforma MT4 y el par XRP / USD. Este sistema funciona de forma independiente en su terminal, puede ejecutarlo en su computadora o en un VPS porque la computadora debe estar encendida mientras el robot está en funcionamiento. El robot analiza el mercado las 24 horas del día, gracias a lo cual es más eficaz que un humano. Las actualizaciones y optimizaciones se realizan de forma continua y est
Rango diario
3.0012 3.1104
Rango anual
0.4789 3.6612
Cierres anteriores
3.0106
Open
3.0101
Bid
3.1091
Ask
3.1121
Low
3.0012
High
3.1104
Volumen
44.710 K
Cambio diario
3.27%
Cambio mensual
10.87%
Cambio a 6 meses
49.38%
Cambio anual
400.58%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B