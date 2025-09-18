Währungen / XRPUSD
XRPUSD: Ripple vs US Dollar
2.9924 USD 0.1031 (3.33%)
Sektor: Krypto-Währung Basis: Ripple Gewinnwährung: US Dollar
Der Preis von XRPUSD hat sich heute um -3.33% geändert. Im Laufe des Tages wurde er vom Tief bei2.9888 USD bis zum Hoch von 3.0975 USD gehandelt.
Verfolgen Sie die Dynamik von Ripple vs US Dollar. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf die Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Ripple-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Preistrends und -dynamiken nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Handelsanwendungen für XRPUSD
Classic Cypher Harmonic Pattern Indikator für MT5 Der Classic Cypher Harmonic Pattern Indicator ist ein technisches Analysetool, das auf harmonischen Strukturen basiert und mit asymmetrischen Fibonacci-Ratios entwickelt wurde. Dieser Indikator identifiziert Schlüsselpunkte - X, A, B, C und D - und markiert signifikante potenzielle Umkehrzonen auf dem Chart mit roten und grauen Linien für eine klare visuelle Orientierung. "Indikator-Installation & Benutzerhandbuch" MT5-Indikator-Installation | Cl
FREE
Banana Binary MT5 Signal
Nirundorn Promphao
1 (1)
Förderung $66 Lebensdauer für Sie. Das Prinzip dieses Indikators ist sehr einfach: Er erkennt den Trend mit dem gleitenden Durchschnitt, überwacht dann den Rückkehrpunkt des Graphen mit Hilfe der Kreuzung des Stochastik-Oszillators und sagt schließlich KAUF- und VERKAUFssignale mit Pfeilen, Warnungen und Benachrichtigungen voraus. Die Parameter sind festgelegt und werden automatisch für jeden Zeitrahmen berechnet. Beispiel: Wenn Sie den Indikator auf EURUSD, Zeitrahmen M5, installieren: der Indi
Kenko Trend Trader
Felix Kenechi Onodu
Dies ist die EA-Version des Kenko Trend Indicator mt5. Er folgt dem Trend auf allen Instrumenten und Handelspaaren gemäß meiner verbesserten Step-and-Ladder-Technik. EINFÜHRUNG Für jeden, der Forex-Charts studiert, besteht das Ziel darin, Trends zu identifizieren und Umkehrungen zu erkennen. Wenn Sie über jahrelange Erfahrung verfügen, mag das einfach sein, aber die meisten von uns brauchen etwas, um den Trend sichtbar zu machen. Wenn Sie mit der beliebten Renko-Chartmethode vertraut sind, wiss
Banana Binary Signal
Nirundorn Promphao
Promotion $66 lifetime for you. The principle of this indicator is very simple: detecting the trend with Moving Average, then monitoring the return point of graph by using the crossing of Stochastic Oscillator and finally predicting BUY and SELL signal with arrows, alerts and notifications. The parameters are fixed and automatically calculated on each time frame. Example: If you install indicator on EURUSD, timeframe M5: the indicator will detect the main trend with the Moving Average on this
Kenko Trend Trader mt4
Felix Kenechi Onodu
This is the EA version of the Kenko Trend Indicator mt4. It follows the trend on all instruments and trading pairs according to my improved step and ladder technique. INTRODUCTION For anyone studying forex charts, the aim is to identify trends, and spot reversals. If you have years of experience it may be easy, but most of us need something to make the trend apparent. If you're familiar with the popular renko charting method, you know that it was developed for this purpose. But renko ch
RippleBullRunWizard
Chiedozie Titus Ugwu
RippleBullRunwizard ist ein professionelles automatisches Handelssystem, das für die MT4-Plattform und das XRP/USD-Paar entwickelt und optimiert wurde. Dieses System funktioniert unabhängig auf Ihrem Terminal, Sie können es auf Ihrem Computer oder auf einem VPS ausführen, da der Computer eingeschaltet sein muss, während der Roboter läuft. Der Roboter analysiert den Markt 24 Stunden am Tag und ist dadurch effektiver als ein Mensch. Updates und Optimierungen werden laufend vorgenommen und steh
Tagesspanne
2.9888 3.0975
Jahresspanne
0.4789 3.6612
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.0955
- Eröffnung
- 3.0955
- Bid
- 2.9924
- Ask
- 2.9954
- Tief
- 2.9888
- Hoch
- 3.0975
- Volumen
- 70.465 K
- Tagesänderung
- -3.33%
- Monatsänderung
- 6.71%
- 6-Monatsänderung
- 43.77%
- Jahresänderung
- 381.79%
