DSS Candles AM
- Индикаторы
- Andrii Matviievskyi
- Версия: 30.10
- Обновлено: 15 апреля 2025
- Активации: 10
Данный индикатор раскрашивает свечи графика цены в соответствии с данными индикатора DSS Oscillator AM.
DSS Oscillator AM является авторской реализацией дважды сглаженного стохастического осцилятора (Double Smoothed Stochastic) разработанного William Blau и Walter Bressert.
Расчет значений во многом аналогичен расчету классического стохастического осциллятора.
Индикатор учитывает расположение текущей цены относительно локальных максимумов/минимумов.
Сигналом о смене направления движения цены для представленного индикатора является смена окраски последней полностью сформированной свечи по отношению к предыдущей свечи.
Подтверждением сигнала индикатора является преодоление ценой максимума/минимума бара на котором индикатором подан сигнал.
Правила для открытия позиции на покупку актива:
Следует дождаться окончания формирования последней свечи ценового графика.
Если соблюдены следующие условия то следует говорить о появлении сигнала на покупку.
- Цвет последней сформированной свечи указывает на рост значений осциллятора;
- Цвет предпоследней сформированной свечи указывал на падение значений осциллятора;
- Долгосрочный тренд указывает на рост стоимости актива.
Правила для открытия позиции на продажу актива:
Следует дождаться окончания формирования последней свечи ценового графика.
Если соблюдены следующие условия то следует говорить о появлении сигнала на продажу.
- Цвет последней сформированной свечи указывает на падение значений осциллятора;
- Цвет предпоследней сформированной свечи указывал на рост значений осциллятора;
- Долгосрочный тренд указывает на падение стоимости актива.
Настройки:
- Price - цена по которой рассчитывается индикатор;
- EMA_Period - период сглаживания;
- Stochastic_Period - период осцилятора;
- OB_Level - уровень перекупленности;
- OS_Level - уровень перепроданности;
Следует учитывать, что любой рынок постоянно изменяется и нет никаких гарантий того, что методы, эффективные в прошлом, будут показывать такой же результат в будущем.
Для минимизации потенциальных убытков следует проводить регулярную оптимизацию параметров продукта, изучать результаты его работы и выводить часть полученной прибыли.
Рекомендуется перед использованием продукта на реальном счете протестировать его работу на демо счете на том же рынке и у того же брокера, где предполагается торговля.
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Andriy Matviyevs'kyy
