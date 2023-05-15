DSS Candles AM

Данный индикатор раскрашивает свечи графика цены в соответствии с данными индикатора DSS Oscillator AM.

DSS Oscillator AM является авторской реализацией дважды сглаженного стохастического осцилятора (Double Smoothed Stochastic) разработанного William Blau и Walter Bressert. 

Расчет значений во многом аналогичен расчету классического стохастического осциллятора.

Индикатор учитывает расположение текущей цены относительно локальных максимумов/минимумов.

Сигналом о смене направления движения цены для представленного индикатора является смена окраски последней полностью сформированной свечи по отношению к предыдущей свечи.

Подтверждением сигнала индикатора является преодоление ценой максимума/минимума бара на котором индикатором подан сигнал. 

Правила для открытия позиции на покупку актива:

Следует дождаться окончания формирования последней свечи ценового графика. 

Если соблюдены следующие условия то следует говорить о появлении сигнала на покупку.

  • Цвет последней сформированной свечи указывает на рост значений осциллятора;
  • Цвет предпоследней сформированной свечи указывал на падение значений осциллятора; 
  • Долгосрочный тренд указывает на рост стоимости актива.

Правила для открытия позиции на продажу актива:

Следует дождаться окончания формирования последней свечи ценового графика. 

Если соблюдены следующие условия то следует говорить о появлении сигнала на продажу.

  • Цвет последней сформированной свечи указывает на падение значений осциллятора;
  • Цвет предпоследней сформированной свечи указывал на рост значений осциллятора; 
  • Долгосрочный тренд указывает на падение стоимости актива.

Настройки:

  • Price - цена по которой рассчитывается индикатор;
  • EMA_Period - период сглаживания;
  • Stochastic_Period - период осцилятора;
  • OB_Level - уровень перекупленности;
  • OS_Level - уровень перепроданности;
Внимание:

Следует учитывать, что любой рынок постоянно изменяется и нет никаких гарантий того, что методы, эффективные в прошлом, будут показывать такой же результат в будущем.

Для минимизации потенциальных убытков следует проводить регулярную оптимизацию параметров продукта, изучать результаты его работы и выводить часть полученной прибыли.

Рекомендуется перед использованием продукта на реальном счете протестировать его работу на демо счете на том же рынке и у того же брокера, где предполагается торговля.

С уважением и наилучшими пожеланиями,

Andriy Matviyevs'kyy


P.S.

Если Вам понравился данный продукт буду благодарен за справедливую оценку - положительные отзывы пользователей мотивируют автора, а обоснованная критика позволяет делать продукты лучше.

Предлагаю посетить мою страницу где Вы найдете множество уникальных авторских работ являющихся результатом многолетнего изучения биржевой торговли и торговли на FOREX.


Фильтр:
Artialberta
730
Artialberta 2024.08.25 09:16 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

[Удален] 2024.05.31 03:01 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Ответ на отзыв