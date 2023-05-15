DSS Candles AM

Данный индикатор раскрашивает свечи графика цены в соответствии с данными индикатора DSS Oscillator AM.

DSS Oscillator AM является авторской реализацией дважды сглаженного стохастического осцилятора (Double Smoothed Stochastic) разработанного William Blau и Walter Bressert.

Расчет значений во многом аналогичен расчету классического стохастического осциллятора.

Индикатор учитывает расположение текущей цены относительно локальных максимумов/минимумов.

Сигналом о смене направления движения цены для представленного индикатора является смена окраски последней полностью сформированной свечи по отношению к предыдущей свечи.

Подтверждением сигнала индикатора является преодоление ценой максимума/минимума бара на котором индикатором подан сигнал.

Правила для открытия позиции на покупку актива:

Следует дождаться окончания формирования последней свечи ценового графика.

Если соблюдены следующие условия то следует говорить о появлении сигнала на покупку.

Правила для открытия позиции на продажу актива:

Следует дождаться окончания формирования последней свечи ценового графика.

Если соблюдены следующие условия то следует говорить о появлении сигнала на продажу.

Настройки:

Внимание:

Следует учитывать, что любой рынок постоянно изменяется и нет никаких гарантий того, что методы, эффективные в прошлом, будут показывать такой же результат в будущем.

Для минимизации потенциальных убытков следует проводить регулярную оптимизацию параметров продукта, изучать результаты его работы и выводить часть полученной прибыли.

Рекомендуется перед использованием продукта на реальном счете протестировать его работу на демо счете на том же рынке и у того же брокера, где предполагается торговля.