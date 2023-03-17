



이 인디케이터는 최대 3개 타임프레임에서 자동으로 강세/약세 Order Block을 검출합니다. SMC/ICT 트레이더를 위해 설계되었으며, 리페인팅 없이 깔끔한 기관 수준의 OB 영역을 제공합니다. 시간 프레임 라벨 및 방향 화살표 포함.





사용법: 3개 시간 프레임 선택 (예: H4/H1/M15). 상위 OB 확인 → 가격 되돌림 대기 → 하위 프레임에서 진입 정교화 → SL은 OB 밖에 설정 → TP는 구조 또는 유동성 기반. 추천 세팅: XAUUSD (H4/H1/M15), EURUSD (H1/M30/M5), NAS100 (H4/H1/M30).





주요 기능: 자동 OB 검출, 멀티 타임프레임 스캔, 기관 시각화, 리페인트 없음, 정확한 구조 인식, OB 개수 조절 가능, 라벨/화살표 설정, 색상 사용자 지정.





FAQ: 리페인트 하나요? 아닙니다. 형성된 OB는 고정됩니다. 매수/매도 신호를 주나요? 아닙니다. 본 도구는 기관 영역을 제공하며, 진입은 전략에 따라 결정됩니다.





키워드: Order Block, OB, ICT, SMC, 공급/수요, Multi-Timeframe, Institutional Zones, Forex, Gold, XAUUSD, MT4.

【멀티 타임프레임 기관 Order Block – 깨끗하고 정확】