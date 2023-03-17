



本インジケーターは、最大3つの時間足から強気・弱気のOrder Blockを自動検出します。SMC/ICTトレーダー向けに設計され、時間足ラベルと矢印付きで、視覚的に整理されたインスティチューショナルゾーンを提供します。リペイントなし、チャートの混乱なし。





使い方：3つの時間足を選択（例：H4/H1/M15）。上位時間足のOBを確認し、価格がゾーンに戻るのを待ち、下位時間足で精密エントリー。SLをOBの外に置き、TPは構造や流動性に基づいて決定。推奨設定：XAUUSD（H4/H1/M15）、EURUSD（H1/M30/M5）、NAS100（H4/H1/M30）。





主な特徴：自動OB検出、マルチタイムフレーム分析、機関レベルの視覚表示、リペイントなし、正確な構造認識、時間足ごとのOB数調整、ラベル/矢印ON/OFF、カスタムカラー。





FAQ：リペイントしますか？しません。形成されたOBは固定されます。売買サインは出しますか？いいえ。本ツールは高精度ゾーンを表示し、実行はトレーダー自身の戦略に依存します。





キーワード：Order Block, OB, ICT, SMC, 供給需要, マルチタイムフレーム, 機関ゾーン, Forex, Gold, XAUUSD, MT4。

【マルチタイムフレーム機関注文ブロック – クリーンで正確】