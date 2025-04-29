NewStorm

5

NewStorm está diseñado principalmente para operar después de los eventos de noticias, y para abrir operaciones basadas en los resultados de las noticias. El EA se puede utilizar para el comercio de swing mediante la apertura de posiciones basadas en el análisis fundamental con su SL y TP, o puede ser utilizado como scalper para beneficiarse de movimiento rápido del mercado durante las noticias para reservar algunos beneficios.

Se incluye un sistema avanzado de recuperación de rejilla que incorpora varias funciones avanzadas, como el espaciado de rejilla basado en ATR, la asignación dinámica de lotes, la reducción inteligente del drawdown, los trailing stops y el inicio de operaciones activado por noticias. Este EA puede operar en múltiples modos y proporciona un panel en el gráfico para el control manual y la información en tiempo real.

Este EA es un marco que proporciona a los traders múltiples opciones para que puedan configurar sus propias estrategias y no ceñirse a una sola.

¡El contador acaba de reiniciarse! Las próximas 7 copias sólo por 99 USD, ¡próximo precio 149 USD! Precio final 249 USD.

This is a simple to medium EA to handle. No backtesting is provided as it is not possible to backtest news events.

¿Necesitas ayuda o tienes preguntas? SoyLio, ¡no dudes en contactarme! Siempre estoy disponible para responder, ayudar y mejorar.


Ofrece las siguientes características:

  • Modo de activación de noticias: En el modo de activación de noticias, el EA monitoriza un calendario de noticias externo e inicia operaciones basadas en eventos de noticias de alto impacto para una divisa especificada. También le permite filtrar las noticias por palabras clave específicas.

  • Ventana horaria de negociación: Puede restringir la negociación a horas específicas del día configurando una ventana de negociación.

  • Trailing Profit (Trailing Stop): El EA puede activar un trailing stop para proteger los beneficios una vez que el precio se mueve favorablemente en un número predefinido de puntos.

  • Grid Basket Trading: El EA gestiona grupos de operaciones (denominadas "cestas") tanto en dirección de compra como de venta. Cada cesta sigue una estrategia de cuadrícula mediante la apertura de operaciones adicionales a intervalos preestablecidos (distancia de cuadrícula).

  • Cuadrícula adaptativa basada en ATR: Cuando está activada, el EA ajusta la distancia de la cuadrícula dinámicamente en función de la volatilidad del mercado utilizando el indicador Average True Range (ATR).

  • Asignación dinámica: Esta función permite al EA modificar el tamaño del lote y la distancia de la cuadrícula después de un número determinado de operaciones para adaptarse mejor a las condiciones cambiantes del mercado.

  • Reducción inteligente del Drawdown: Para ayudar a mitigar el riesgo, el EA cuenta con un mecanismo de reducción del drawdown que se activa después de un número determinado de operaciones y bajo condiciones específicas de ganancias.

  • Panel de control manual: Un panel en el gráfico (si está activado) le permite activar manualmente operaciones de compra/venta o cerrar posiciones, además de mostrar los recuentos actuales de beneficios y cestas.


Dónde encontrar más información

El EA se suministra con 2 conjuntos que operan con XAUSUD y EURUSD. Preste atención, ambos utilizan recuperación de rejilla.

Se recomienda ejecutar el EA con un saldo mínimo de 1000USD para un lote inicial de 0,01 si está utilizando la recuperación de la red.

Como las noticias son el disparador por desgracia no backtesting es posible, sin embargo usted puede encontrar 2 señales que se generan por esta EA.

Usted puede encontrar toda la información necesaria de la guía del usuario, y las señales en este sitio web.


Preste atención a las noticias de comercio combinado con la red puede venir con un cierto riesgo, asegúrese de que está plenamente consciente de cómo funciona la EA antes de poner en una cuenta real.


Comentarios 3
Maidu Saat
170
Maidu Saat 2025.12.09 07:13 
 

Great EA — stable, consistent, and easy to use. Performs exactly as described and delivers reliable results. Highly recommended!

Michael Arthur Schorr
1745
Michael Arthur Schorr 2025.06.03 15:38 
 

Honestly a must have addition to any portfolio. Its a superb news ai, the dev is attentive, knowledgable and cares about users. So you have a winning startegy with a good dev theres nothing more you can ask for. Slight hope by me that he can make this in the future able to backtest and maybe add some pairs but thats all just icing on the already great cake.

Productos recomendados
Channel Trigger ProfRoboTrading EA
Irina Cherkashina
Asesores Expertos
This universal advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our  Indicator " Channel Sgnals ProfRoboTrading" and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control deposit drawdowns . The advisor's algorithm is
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Asesores Expertos
HMA Scalper Pro EA     es un robot multifuncional diseñado para el trading activo en los instrumentos financieros más demandados, incluidas las parejas de divisas más populares (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), el oro (XAU/USD), el petróleo (Brent, WTI) y las criptomonedas (BTC, ETH, LTC, entre otras). La base del algoritmo es una versión modernizada de la media móvil Hull (HMA), que proporciona señales más claras en comparación con las medias móviles clásicas. El asesor reacciona d
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.56 (9)
Asesores Expertos
Precio de lanzamiento: $199 El precio aumentará gradualmente después de cada bloque de ventas como parte de una estrategia de lanzamiento basada en valor. Cuanto antes compre ArtQuant Gold, mejor precio obtendrá. (Sin descuentos artificiales ni promociones agresivas. El aumento de precio refleja la calidad y el rendimiento a largo plazo del sistema). LIVE SIGNAL ArtQuant Gold es un asesor experto (EA) profesional diseñado específicamente para operar en el mercado del oro (XAUUSD) con una estr
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Asesores Expertos
RSI Master PRO – Asesor Experto Profesional para MetaTrader 5 Descripción general: RSI Master PRO es un Asesor Experto (EA) desarrollado para MT5 , diseñado para operar de forma automática en los mercados financieros utilizando el Índice de Fuerza Relativa (RSI) como principal motor de decisiones. Su diseño modular y parámetros completamente configurables lo convierten en una herramienta poderosa y flexible para traders que basan su estrategia en este indicador de momentum.   ️ Característic
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
Asesores Expertos
El EA identifica divergencias en dos pares de divisas correlacionados y opera en la dirección en la que convergen de nuevo. Marco temporal de trabajo: M30 Parámetros de entrada MagicNumber - número de identificación para el EA. OrdersComment - comentario a la orden, automático si se establece un valor vacío. Lots - tamaño del lote. DepoPer001Lot - cálculo automático del lote (especifique el saldo por 0.01 lote) (si es 0, se utiliza el valor del parámetro "Lots"). TimeFrame - marco de tiempo de
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Asesores Expertos
El S&P 500 Scalper Advisor es una herramienta innovadora diseñada para operadores que desean operar con éxito en el índice S&P 500. Este índice es uno de los indicadores más utilizados y prestigiosos del mercado bursátil estadounidense, compuesto por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Peculiaridades: Soluciones de trading automatizado:       El asesor se basa en algoritmos avanzados y análisis técnico para adaptar automáticamente la estrategia a las condiciones cambiantes del merca
Gold Quant AI
Hizbullah Mangal
5 (4)
Asesores Expertos
Gold Quant AI - Precision Gold Trading con Confirmación AI Disciplinada Nota importante del broker Todos los desarrollos, señales y pruebas retrospectivas de Gold Quant AI se llevan a cabo en IC Markets . Si utiliza un broker diferente, los resultados pueden variar debido a diferencias en los spreads, velocidad de ejecución, deslizamiento y condiciones de liquidez. Precios de lanzamiento Oferta de lanzamiento: Sólo 99 $ Esta es una oferta de lanzamiento limitada disponible sólo para los primer
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
Asesores Expertos
El sistema de negociación opera en siete pares y un marco temporal. El Asesor Experto utiliza sistemas de negociación para entradas basadas en tendencias con la ayuda de los indicadores Envelopes y CCI. Cada indicador utiliza hasta cinco periodos para calcular las tendencias. El EA utiliza noticias económicas para calcular los movimientos de precios prolongados. El EA tiene incorporado el filtro inteligente de toma de beneficios adaptable. El robot ha sido optimizado para cada moneda y marco de
Aura Superstar MT5
Stanislav Tomilov
5 (4)
Asesores Expertos
Aura Superstar  es un EA totalmente automatizado diseñado para operar   con divisas durante el tiempo de renovación .  Se basa en el análisis de clústeres de aprendizaje automático y    algoritmos de scalping genético. El primer scalper multidivisa que utiliza un mecanismo de aprendizaje automático profundo, un perceptrón multinivel y un filtro neuronal adaptativo combinado con indicadores clásicos. El experto ha mostrado resultados estables desde el año 2003. No se utilizan métodos peligrosos d
AI Quantum Trading
Vitali Vasilenka
5 (3)
Asesores Expertos
Trading cuántico con inteligencia artificial: revolución en el trading algorítmico. Asesor comercial de nueva generación para instrumentos en JPY 1 compra = ¡2 versiones! Compra AI Quantum Trading en MT5 y obtén la versión MT4 gratis. Opere como quiera: dos plataformas, un asesor, cero sobrepagos. ¡Escríbeme en PM después de tu compra y recibe tu regalo! En el mundo actual de la tecnología financiera, el comercio automatizado se ha convertido en una parte integral del éxito en el mercado. AI
GOD Breakout Ultimate
Adrian Lara Carrasco
Asesores Expertos
Robot de Trading NASDAQ - Estrategia Breakout Premium ¡Oportunidad exclusiva! Adquiere ahora con 20% de descuento en Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Resultados Verificados con Datos Reales Depósito inicial: $100,000.00 Beneficio neto: $198,788.56 (198.7% ROI) Operaciones totales: 981 trades largos (62.81% win rate) Profit Factor: 1.23 Retirada máxima: 22.79% Ratio Sharpe: 2.60 Beneficios Clave Estrategia probada en condiciones reales de mercado: Operación ganadora más grande: $14,081.13 Recovery
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Asesores Expertos
Investopedia FIVE EA se basa en este artículo: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDICIONES COMERCIALES - Busque el comercio de pares de divisas por debajo de la EMA y el MACD del período X para estar en territorio negativo. - Espere a que el precio cruce por encima de la EMA del período X, luego asegúrese de que el MACD esté en proceso de cruzar de negativo a positivo o haya cruzado a territorio positivo dentro de cinco barras. - Vaya largo X pips por en
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Asesores Expertos
Matrix Arrow EA MT4   es un asesor experto único que puede intercambiar las señales   MT5 del Matrix Arrow Indicator   con un panel comercial en el gráfico, de forma manual o 100% automática.   Matrix Arrow Indicator MT5   determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX), Índice de canales de productos básicos (CCI), Velas clásicas de Heiken Ashi, Media móvil, Diverg
PriceBreaker
Pawel Pel
Asesores Expertos
Pares de divisas recomendados:  USDJPY,  CADJPY,  EURJPY. y otros. Optimización recomendada: Se recomienda hacer optimización balance max u optimización complex criterion max . Mínimo 1/ 2 años en M15/M30/H1. Otras recomendaciones: const_lot_or_not - true - lote es constante, false lote es variable, Trailing_stop - true recomendado, stop_loss_on_off - true recomendado, take_profit_on_off - false recomendado, max de posiciones abiertas - 1 - 5, max_Analyzed_Bars - de 1 a 50 cada 1 - es posibl
Bollinger Bands Trigger EA
Irina Cherkashina
Asesores Expertos
This universal advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our Bollinger Bands Stop Indicator. The advisor's algorithm is based on a deep understanding of technical analysis and personal experience in exchange trading, has passed the test of time, therefore it guarantees accurate signals and well-thought-out decisions. Traders are also given the opportunity to use their own risk management system w
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Asesores Expertos
El Fractal Trend Master es uno de los Asesores Expertos más poderosos y sofisticados del mercado, diseñado para proteger el capital de los traders mientras maximiza las oportunidades de obtener beneficios. Basado en la metodología reconocida de Bill Williams , este EA utiliza tres herramientas esenciales de análisis técnico: el indicador Alligator , los fractales y el oscilador Gator , creando un marco sólido y preciso para identificar y seguir tendencias de mercado. Este EA fue diseñado con un
ICT London MT5
Abhishek Yadav
4 (3)
Asesores Expertos
ICT London es una estrategia de trading revolucionaria basada en (ICT Judas) que aprovecha la dinámica única de la sesión de trading asiática para identificar oportunidades rentables en la posterior sesión de Londres. Respaldada por tecnología avanzada de inteligencia artificial y cálculos de alto nivel, esta estrategia destaca por detectar la dirección del movimiento del mercado en la sesión asiática y aprovechar posibles reversals del mercado. Cómo funciona: Insight de la sesión asiática: ICT
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.7 (33)
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo un número muy limitado de copias estará disponible al precio actual! Precio final: 999$ NUEVO (desde 349$) --> OBTENGA 1 EA GRATIS (para 2 números de cuenta comercial). Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO ¡Bienvenido a BITCOIN REAPER!   Después del tremendo éxito de Gold Reaper, decidí que era hora de aplicar los mismos principios ganadores al mercado de Bitc
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Asesores Expertos
Este algoritmo prospera en condiciones extremas de volatilidad. Evaluará la condición antes del cierre del mercado, entrará en una posición y saldrá cuando el mercado oscile a niveles extremos a su favor. El algoritmo no despliega ningún indicador técnico, sólo simples cálculos matemáticos. Esto funciona muy bien en mercados no direccionales especialmente FOREX en el corto plazo que son muy agitados. Puede probar en otras clases de activos también. 20 años de backtest hecho para validar la regla
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Asesores Expertos
ID Trade_Bot BS - una herramienta eficaz para la negociación automatizada utilizando RSI Trade_Bot BS es una solución eficaz para la negociación automatizada basada en RSI, que permite una personalización flexible de los parámetros y la gestión del riesgo. Gracias a la posibilidad de elegir un modo de negociación, los niveles dinámicos de Stop-Loss y Take-Profit, y el ajuste del modo de negociación (compra, venta o ambos), es adecuado para diversas estrategias de negociación. Característi
Aussie Victor MT5
Jesper Christensen
4.49 (37)
Asesores Expertos
Venta de Navidad: Se venderán 10 copias con un 50% de descuento durante la venta de Navidad. Aussie Victor revoluciona el trading tradicional combinando un posicionamiento inteligente con señales de entrada basadas en el aprendizaje automático, diseñadas específicamente para la dinámica de precios única del par de divisas AUDCAD. Únete a mi grupo abierto para preguntas relacionadas con cualquiera de mis productos: https: //www.mql5.com/en/messages/014beab2560cdc01 ¿Qué hace diferente a Aussie
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Asesores Expertos
SmartRisk MA Pro Visión general de la estrategia: SmartRisk MA Pro es una estrategia de negociación automatizada optimizada y orientada al riesgo (Asesor Experto) desarrollada para la plataforma MetaTrader 5. Está diseñada para identificar oportunidades de negociación basadas en las desviaciones de los precios con respecto a las medias móviles e incorpora un completo sistema de gestión del capital. El Asesor Experto opera con una lógica de "nueva barra", lo que garantiza la estabilidad y previs
Hachidori
Noriyuki Suzuki
5 (1)
Asesores Expertos
El EA Hachidori es un asesor experto de seguimiento de tendencias que realiza compras y ventas al alza. Es compatible con EURUSD, USDJPY, GBPUSD, y AUDUSD , y configura automáticamente los parámetros para el comercio basado en el par de divisas seleccionado en la configuración de EA. Por defecto, su objetivo es un beneficio de alrededor de 3 a 6 pips por operación , pero tiene como objetivo capturar mayores ganancias utilizando un trailing stop en función de los movimientos del mercado. Una vez
FREE
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Asesores Expertos
Round Lock es un asesor inteligente con bloqueo dinámico de posiciones. Es un asesor de trading avanzado que implementa una estrategia de bloqueo de órdenes bidireccional con crecimiento gradual de posiciones y adaptación dinámica al mercado . Ventajas de Round Lock: Control de riesgos mediante bloqueo de posiciones, Crecimiento dinámico de volúmenes en áreas de tendencia del mercado, Configuraciones de comportamiento flexibles según los límites, Adecuado para fases planas y de tendencia, optim
Satoshi Scalper MT5
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/149784 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/149785 Satoshi Nakamoto – Asesor Experto BTCUSD M5 Satoshi Nakamoto es un Asesor Experto especializado, diseñado exclusivamente para BTCUSD en el marco temporal M5. Combina entradas basadas en RSI con salidas basadas en ADX, además de robustas capas de gestión de riesgos. El objetivo: capturar los micromovimientos de Bitcoin manteniendo una estricta protección de la cuenta. Caracter
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Otros productos de este autor
FVG EA Pro
Haidar, Lionel Haj Ali
4.57 (30)
Asesores Expertos
FVG EA PRO es un concepto de dinero inteligente EA, altamente personalizable y utilizando técnicas avanzadas de FVG "Fair Value Gap" y la estructura del mercado para capturar operaciones de alta probabilidad. Es altamente configurable, puede construir varias estrategias basadas en la estructura del mercado y FVG como criterios de entrada. FVG EA PRO se puede utilizar para operar Kill Zones y Silver Bullet Windows. Es totalmente compatible con estrategias de swing trade. Contiene todas las funcio
Ultimate SMC
Haidar, Lionel Haj Ali
4.67 (6)
Asesores Expertos
Ultimate SMC es un sofisticado Asesor Experto para MetaTrader 5 diseñado para actuar como un marco para los traders que utilizan conceptos avanzados de dinero inteligente (SMC). Si usted es un trader de conceptos monetarios inteligentes y desea mejorar y automatizar sus estrategias de trading, este EA es para usted. Está diseñado para atender a los operadores avanzados que buscan una herramienta robusta y versátil para implementar maniobras comerciales precisas y estratégicas basadas en el conce
DrawDown Limiter
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (20)
Utilidades
Limitador de Drawdown EA Usted está en el lugar correcto si estaba buscando control de Drawdown, Limitador de Drawdown, Protección de Saldo, Protección de Equidad o Límite de Drawdown Diario relacionado con Prop Firm, FTMO, o trading con cuentas financiadas, o si desea proteger su cuenta de trading. ¿Ha sufrido por controlar su reducción cuando opera con cuentas financiadas? Este EA es para usted. Las empresas de Prop suelen establecer una regla llamada "Trader Daily Drawdown", y si no se respet
Step Ahead
Haidar, Lionel Haj Ali
4.86 (14)
Asesores Expertos
"Step Ahead" es el mejor asesor experto para operar rupturas. La estrategia consiste en operar una ruptura dentro de un rango de tiempo. Se ingresan la hora de inicio y la hora de finalización como entrada. Luego, el EA se encarga de establecer operaciones de ruptura al final del rango y manejarlas a través de múltiples mecanismos y funciones disponibles. El trade se cerrará si el SL o TP es alcanzado, y se puede configurar para cerrar todas las transacciones en un momento específico del día. La
Gravity Bands MT5
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (2)
Indicadores
Bandas de gravedad Un potente marco todo en uno de estructura de mercado, impulso y tendencia para cualquier operador intradía. El indicador Gravity Bands está diseñado para operadores que buscan claridad, no ruido. Tanto si hace scalping como day-trade, esta herramienta le ofrece una estructura visual limpia del mercado: Dónde está la tendencia Dónde se acelera el impulso Dónde se producen los cambios de estructura Donde el precio es justo o extendidoCuando las sesiones se activan y comienza la
Breakout Momentum
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (2)
Asesores Expertos
Breakout Momentum es un scalper automatizado para EURUSD. Su estrategia aprovecha la "falsa ruptura", el "breakout" y las "incursiones en la liquidez" por encima y por debajo de los precios actuales del mercado. Es efectivo tanto en mercados en racha como en tendencia. Muestra resultados prometedores durante el backtesting utilizando el modo "cada tick basado en tick real". también está probándose en una cuenta real. Comprobar Señal en Vivo en Señal en Vivo 1 - EURUSD ¿Dónde funciona mejor ? L
ICT Silver Bullet MT5
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (21)
Indicadores
ICT Bala de Plata Si está buscando un indicador fiable para operar con el concepto ICT Silver Bullet, o conceptos ICT, Smart Money Concepts, o SMC, ¡este indicador responderá a su necesidad! Before version 2.2, this indicator was focused only on ICT Silver Bullet, but moving forward, we will include the different elements for smart money concept trading. Este indicador le ayudará a identificar lo siguiente FVG - brechas de valor razonable Estructura del mercado: BOS y CHOCH. Se basa en el swing
ICT Silver Bullet MT4
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (14)
Indicadores
ICT Bala de Plata Si está buscando un indicador fiable para operar con el concepto ICT Silver Bullet, o conceptos ICT, Smart Money Concepts, o SMC, ¡este indicador responderá a su necesidad! Este indicador le ayudará a identificar lo siguiente FVG - brechas de valor razonable Estructura del mercado: BOS y CHOCH. Se basa en el ZIGZAG ya que es la forma más subjetiva de hacerlo. Ventanas ICT Silver Bullet y notificaciones relacionadas cuando se inicia y cuando aparece un FVG Swing High y low que
DrawDown Limiter MT4
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (8)
Utilidades
Limitador de Drawdown EA Usted está en el lugar correcto si estaba buscando control de Drawdown, Limitador de Drawdown, Protección de Saldo, Protección de Equidad o Límite de Drawdown Diario relacionado con Prop Firm, FTMO, o trading con cuentas financiadas, o si desea proteger su cuenta de trading. ¿Ha sufrido por controlar su reducción cuando opera con cuentas financiadas? Este EA es para usted. Las empresas de Prop suelen establecer una regla llamada "Trader Daily Drawdown", y si no se respe
Structure Blocks
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (4)
Indicadores
Bloques de estructura: una forma estructurada de analizar la estructura del mercado Este indicador es para usted si es un operador de acción de precios o del concepto de dinero inteligente. Identifica los máximos y mínimos definitivos de las tendencias del mercado y los mínimos y máximos oscilantes de los intermediarios. Se ajusta basándose en el cuerpo de las velas, donde se encuentra la mayor parte del volumen, sin tener en cuenta las mechas. Need help or have questions? I am   Lio , don't he
FREE
T Manager for Price action Traders
Haidar, Lionel Haj Ali
4.5 (10)
Utilidades
T Manager, la solución definitiva de gestión de operaciones diseñada por operadores para operadores. Si busca un panel de operaciones, un gestor de operaciones o un asistente de operaciones sencillo y eficaz, está en el lugar adecuado . El mercado contiene un gran número de estas herramientas , pero ésta ha sido diseñada por operadores para operadores . Yo diseñé esta herramienta y la utilizo a diario. Siga mi consejo y deje de comprar herramientas repletas de funciones inútiles que nunca utili
Trade The Box
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (1)
Utilidades
Opere con la CAJA Es la utilidad imprescindible para ayudarle a automatizar la ejecución de su plan de trading, gestionando el escalado, la reserva parcial de beneficios y la gestión de operaciones. Es muy intuitiva. Sólo tienes que cargarlo en un gráfico, establecer tu plan de trading, seleccionar tu rango con la BOX , y hacer doble clic para activar las operaciones. Trade the BOX se encargará de ello, asegurando que tu plan de trading se ejecuta mecánicamente sin desviaciones. Como es un bot
Filtro:
Maidu Saat
170
Maidu Saat 2025.12.09 07:13 
 

Great EA — stable, consistent, and easy to use. Performs exactly as described and delivers reliable results. Highly recommended!

Haidar, Lionel Haj Ali
20324
Respuesta del desarrollador Haidar, Lionel Haj Ali 2025.12.09 12:51
Thanks a lot for this awesome review!
Michael Arthur Schorr
1745
Michael Arthur Schorr 2025.06.03 15:38 
 

Honestly a must have addition to any portfolio. Its a superb news ai, the dev is attentive, knowledgable and cares about users. So you have a winning startegy with a good dev theres nothing more you can ask for. Slight hope by me that he can make this in the future able to backtest and maybe add some pairs but thats all just icing on the already great cake.

Haidar, Lionel Haj Ali
20324
Respuesta del desarrollador Haidar, Lionel Haj Ali 2025.06.04 04:42
Hi Michael, thanks a lot for this super review, much appreciated. And yes the back testing functions and other pairs should be out there soon!
Correcttrader FONT
594
Correcttrader FONT 2025.05.02 11:49 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Haidar, Lionel Haj Ali
20324
Respuesta del desarrollador Haidar, Lionel Haj Ali 2025.05.04 09:41
Thanks a lot for you purchase and for great review, looking for the review updates in few weeks!
Respuesta al comentario