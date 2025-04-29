NewStorm está diseñado principalmente para operar después de los eventos de noticias, y para abrir operaciones basadas en los resultados de las noticias. El EA se puede utilizar para el comercio de swing mediante la apertura de posiciones basadas en el análisis fundamental con su SL y TP, o puede ser utilizado como scalper para beneficiarse de movimiento rápido del mercado durante las noticias para reservar algunos beneficios.

Se incluye un sistema avanzado de recuperación de rejilla que incorpora varias funciones avanzadas, como el espaciado de rejilla basado en ATR, la asignación dinámica de lotes, la reducción inteligente del drawdown, los trailing stops y el inicio de operaciones activado por noticias. Este EA puede operar en múltiples modos y proporciona un panel en el gráfico para el control manual y la información en tiempo real.

Este EA es un marco que proporciona a los traders múltiples opciones para que puedan configurar sus propias estrategias y no ceñirse a una sola.

This is a simple to medium EA to handle. No backtesting is provided as it is not possible to backtest news events. ¿Necesitas ayuda o tienes preguntas? SoyLio, ¡no dudes en contactarme! Siempre estoy disponible para responder, ayudar y mejorar.





Ofrece las siguientes características:



Modo de activación de noticias: En el modo de activación de noticias, el EA monitoriza un calendario de noticias externo e inicia operaciones basadas en eventos de noticias de alto impacto para una divisa especificada. También le permite filtrar las noticias por palabras clave específicas.

Ventana horaria de negociación: Puede restringir la negociación a horas específicas del día configurando una ventana de negociación.

Trailing Profit (Trailing Stop): El EA puede activar un trailing stop para proteger los beneficios una vez que el precio se mueve favorablemente en un número predefinido de puntos.

Grid Basket Trading: El EA gestiona grupos de operaciones (denominadas "cestas") tanto en dirección de compra como de venta. Cada cesta sigue una estrategia de cuadrícula mediante la apertura de operaciones adicionales a intervalos preestablecidos (distancia de cuadrícula).

Cuadrícula adaptativa basada en ATR: Cuando está activada, el EA ajusta la distancia de la cuadrícula dinámicamente en función de la volatilidad del mercado utilizando el indicador Average True Range (ATR).

Asignación dinámica: Esta función permite al EA modificar el tamaño del lote y la distancia de la cuadrícula después de un número determinado de operaciones para adaptarse mejor a las condiciones cambiantes del mercado.

Reducción inteligente del Drawdown: Para ayudar a mitigar el riesgo, el EA cuenta con un mecanismo de reducción del drawdown que se activa después de un número determinado de operaciones y bajo condiciones específicas de ganancias.

Panel de control manual: Un panel en el gráfico (si está activado) le permite activar manualmente operaciones de compra/venta o cerrar posiciones, además de mostrar los recuentos actuales de beneficios y cestas.



El EA se suministra con 2 conjuntos que operan con XAUSUD y EURUSD. Preste atención, ambos utilizan recuperación de rejilla. Se recomienda ejecutar el EA con un saldo mínimo de 1000USD para un lote inicial de 0,01 si está utilizando la recuperación de la red. Como las noticias son el disparador por desgracia no backtesting es posible, sin embargo usted puede encontrar 2 señales que se generan por esta EA. Usted puede encontrar toda la información necesaria de la guía del usuario, y las señales en este sitio web.

Preste atención a las noticias de comercio combinado con la red puede venir con un cierto riesgo, asegúrese de que está plenamente consciente de cómo funciona la EA antes de poner en una cuenta real.



