Synthetic Volatility Index Hedge Scalper EA V2

Este video muestra el rendimiento en vivo de mi Synthetic Volatility Index Hedge Scalper EA, un sistema de trading totalmente automatizado diseñado específicamente para índices sintéticos de volatilidad.

El EA opera VIX 100 (1s), un activo disponible en la plataforma de trading Deriv. El sistema utiliza la volatilidad como ventaja, identificando momentos de fuerte expansión del precio, entrando con precisión y saliendo rápidamente capturando pequeños fragmentos de beneficio de grandes movimientos. Este enfoque reduce el tiempo de exposición y mantiene un control de riesgo estricto mediante un stop loss ajustado.

Aspectos destacados de la estrategia

  • Opera el índice sintético VIX 100 (1s)

  • Activo disponible en la plataforma Deriv

  • Utiliza el comportamiento de la volatilidad como ventaja

  • Scalping rápido y de alta probabilidad

  • Gestión de riesgo disciplinada con stop loss ajustado

  • Trading totalmente automatizado con pocos parámetros

  • Sin intervención manual ni emociones

¿Por qué mercados sintéticos?

Los índices sintéticos se generan algorítmicamente, no se ven afectados por noticias y presentan una volatilidad consistente, lo que los hace ideales para sistemas de trading automatizados y estrategias de scalping.

Información importante

  • Los resultados mostrados son solo con fines educativos y demostrativos

  • El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros

  • Se recomienda probar el EA en una cuenta demo antes de operar en real

  • La gestión del riesgo es responsabilidad del trader


🇪🇸 Spanish

Para usar esta configuración:
Establezca Validation_MustBe = false y Allow_Vix_100_1s = true .



