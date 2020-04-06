TheBigShort

Este EA es un asesor experto de seguimiento de tendencias diseñado específicamente para EURUSD, verificado a través de 15 años de datos históricos, demostrando una estabilidad y rentabilidad excepcionales. El EA se adhiere a los principios de "una orden, un cierre, estricto control de riesgo", proporcionando a los inversores una solución fiable y estable de revalorización de activos.

Características técnicas

Plataforma: MetaTrader 5

Tipo de cuenta: Apto para cualquier broker, mejor en cuentas ECN o Raw

Instrumento de negociación: EURUSD

Marco temporal: M10

Capital mínimo: Mínimo 100 $ (recomendado más de 1.000 $ para un mejor control del riesgo)

La lógica es simple y fiable,

apalancamiento: desde 1:20

Tamaño de lote fijo: Lotes fijos de negociación (Ajuste proporcional)

Recomendación VPS: Se aconseja utilizar un VPS para un funcionamiento continuoPromedio

Actualizaciones gratuitas: Disfrute de todas las actualizaciones de la estrategia

Ventajas principales

Lógica simple y fiable sin exageraciones; estabilidad probada por el mercado; 15 años de backtesting: verificación exhaustiva del entorno de mercado del EURUSD desde 2010 hasta la actualidad, sin interés compuesto datos históricos de backtesting (2010.1 - 2025.09)

Múltiples pruebas de mercado: situaciones extremas perfectamente experimentadas, como la crisis de deuda de la eurozona de 2011 y el impacto de la pandemia de 2020, con una reducción máxima controlada dentro del 15%Profit

Mecanismo: estrategia inteligente de stop-loss, que combina el trailing stop-loss con el take profit parcial para garantizar el máximo beneficio

Público objetivo

Inversores conservadores: En busca de una revalorización estable a largo plazo, reacios al alto riesgo，Profesionales ocupados: Funcionamiento totalmente automatizado, sin necesidad de vigilar el mercado，Necesidades de asignación de activos:

Como componente básico de las carteras de inversión en divisasNuevos participantes en el mercado: Conozca el funcionamiento de los sistemas de trading profesionalesEA no es una herramienta para hacerse rico de la noche a la mañana, sino un aliado probado en el tiempo para el crecimiento constante de la riqueza. La verdadera sabiduría inversora reside en los rendimientos estables a largo plazo, más que en las apuestas de alto riesgo a corto plazo.



