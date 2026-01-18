Synthetic Volatility Index Hedge Scalper EA V2

Este vídeo apresenta o desempenho ao vivo do Synthetic Volatility Index Hedge Scalper EA, um sistema de trading totalmente automatizado, desenvolvido especificamente para índices sintéticos de volatilidade.

O EA opera o VIX 100 (1s), ativo disponível na plataforma de negociação Deriv. O sistema utiliza a volatilidade como vantagem, identificando momentos de forte expansão do preço, entrando com precisão e saindo rapidamente ao capturar pequenos fragmentos de lucro de grandes movimentos. Essa abordagem reduz o tempo de exposição e mantém um controle rigoroso de risco por meio de um stop loss apertado.

Destaques da estratégia

Opera o índice sintético VIX 100 (1s)

Ativo disponível na plataforma Deriv

Utiliza o comportamento da volatilidade como vantagem

Scalping rápido e de alta probabilidade

Gestão de risco disciplinada com stop loss apertado

Trading totalmente automatizado com poucos parâmetros

Sem intervenção manual ou emocional

Por que mercados sintéticos?

Os índices sintéticos são gerados algoritmicamente, não sofrem influência de notícias e apresentam volatilidade consistente, tornando-se ideais para sistemas de trading automatizados e estratégias de scalping.

Informações importantes

Os resultados apresentados são apenas para fins educacionais e demonstrativos

Desempenhos passados não garantem resultados futuros

Recomenda-se testar o EA em uma conta demo antes de operar em conta real

A gestão de risco é de responsabilidade do trader



🇵🇹 Portuguese Para usar esta configuração:

Defina Validation_MustBe = false e Allow_Vix_100_1s = true .





