Synthetic Volatility Index Hedge Scalper EA V2
- Experts
- Peter Oluwagbenga Atunde
- Versão: 1.0
- Ativações: 20
Este vídeo apresenta o desempenho ao vivo do Synthetic Volatility Index Hedge Scalper EA, um sistema de trading totalmente automatizado, desenvolvido especificamente para índices sintéticos de volatilidade.
O EA opera o VIX 100 (1s), ativo disponível na plataforma de negociação Deriv. O sistema utiliza a volatilidade como vantagem, identificando momentos de forte expansão do preço, entrando com precisão e saindo rapidamente ao capturar pequenos fragmentos de lucro de grandes movimentos. Essa abordagem reduz o tempo de exposição e mantém um controle rigoroso de risco por meio de um stop loss apertado.
Destaques da estratégia
-
Opera o índice sintético VIX 100 (1s)
-
Ativo disponível na plataforma Deriv
-
Utiliza o comportamento da volatilidade como vantagem
-
Scalping rápido e de alta probabilidade
-
Gestão de risco disciplinada com stop loss apertado
-
Trading totalmente automatizado com poucos parâmetros
-
Sem intervenção manual ou emocional
Por que mercados sintéticos?
Os índices sintéticos são gerados algoritmicamente, não sofrem influência de notícias e apresentam volatilidade consistente, tornando-se ideais para sistemas de trading automatizados e estratégias de scalping.
Informações importantes
-
Os resultados apresentados são apenas para fins educacionais e demonstrativos
-
Desempenhos passados não garantem resultados futuros
-
Recomenda-se testar o EA em uma conta demo antes de operar em conta real
-
A gestão de risco é de responsabilidade do trader
🇵🇹 Portuguese
Para usar esta configuração:
Defina Validation_MustBe = false e Allow_Vix_100_1s = true .
🔔 Inscreva-se para mais testes de EAs, análises de estratégias e atualizações de desempenho
💬 Deixe um comentário se desejar uma explicação detalhada da lógica ou revisão de backtests