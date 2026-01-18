Synthetic Volatility Index Hedge Scalper EA V2

Este vídeo apresenta o desempenho ao vivo do Synthetic Volatility Index Hedge Scalper EA, um sistema de trading totalmente automatizado, desenvolvido especificamente para índices sintéticos de volatilidade.

O EA opera o VIX 100 (1s), ativo disponível na plataforma de negociação Deriv. O sistema utiliza a volatilidade como vantagem, identificando momentos de forte expansão do preço, entrando com precisão e saindo rapidamente ao capturar pequenos fragmentos de lucro de grandes movimentos. Essa abordagem reduz o tempo de exposição e mantém um controle rigoroso de risco por meio de um stop loss apertado.

Destaques da estratégia

  • Opera o índice sintético VIX 100 (1s)

  • Ativo disponível na plataforma Deriv

  • Utiliza o comportamento da volatilidade como vantagem

  • Scalping rápido e de alta probabilidade

  • Gestão de risco disciplinada com stop loss apertado

  • Trading totalmente automatizado com poucos parâmetros

  • Sem intervenção manual ou emocional

Por que mercados sintéticos?

Os índices sintéticos são gerados algoritmicamente, não sofrem influência de notícias e apresentam volatilidade consistente, tornando-se ideais para sistemas de trading automatizados e estratégias de scalping.

Informações importantes

  • Os resultados apresentados são apenas para fins educacionais e demonstrativos

  • Desempenhos passados não garantem resultados futuros

  • Recomenda-se testar o EA em uma conta demo antes de operar em conta real

  • A gestão de risco é de responsabilidade do trader


🇵🇹 Portuguese

Para usar esta configuração:
Defina Validation_MustBe = false e Allow_Vix_100_1s = true .



