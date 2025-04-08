Synthetic Volatility Index Hedge Scalper EA V2
- Experten
- Peter Oluwagbenga Atunde
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 20
DerSynthetic Volatility Index Hedge Scalper EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das speziell fürsynthetische Volatilitätsindizes entwickelt wurde, deren Preisverhalten stabil und regelbasiert ist und sich ideal für die algorithmische Ausführung eignet.
Dieser EA verwandelt dieVolatilität selbst in einen Vorteil. Anstatt auf lange Laufzeiten zu setzen, identifiziert er diewahrscheinlichen Momente großer Kursausweitungen, steigt präzise ein und verlässt den Markt schnell zu einemBruchteil der Gesamtbewegung, um Gewinne zu sichern, bevor sich die Volatilität zusammenzieht.
Zentrale Handelslogik
Prognostiziertimpulsive Kursbewegungen, die durch Volatilitätsausweitung ausgelöst werden
Zielt aufkleine, beständige Gewinnfragmente aus größeren Marktbewegungen
Verwendet einenengen Stop-Loss, um das Risiko streng zu kontrollieren
Setzt dieHedge-Logik ein, um bei Bedarf gegenläufigen Marktdruck auszugleichen
Warum synthetische Volatilitätsindizes?
Synthetische Märkte werden algorithmisch generiert, wodurch sie:
Frei von Nachrichtenmanipulation und fundamental bedingten Schwankungen
Konsistent im Volatilitätsverhalten
Sehr gut geeignet fürAutomatisierungs- und Scalping-Strategien
Diese Umgebung ermöglicht es dem EA, mit einer Präzision und Konsistenz zu handeln, die in traditionellen Forex- oder CFD-Märkten nur schwer zu erreichen ist.
Wichtigste Merkmale
Vollständig automatisiert (kein manuelles Eingreifen erforderlich)
Optimiert fürsynthetische Volatilitätsindizes
Enger Stop-Loss für diszipliniertes Risikomanagement
Einfache Struktur mitwenigen einstellbaren Parametern
Entwickelt für schnelle Ausführung und kurze Handelsdauer
Bester Anwendungsfall
Händler, dieautomatisiertes Scalping auf synthetische Indizes suchen
Nutzer, die einegeringe Expositionszeit pro Handel bevorzugen
Konten mit stabiler Ausführung und geringer Latenzzeit
⚠️ Risikohinweis:
Der Handel ist mit Risiken verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie immer auf einem Demokonto, bevor Sie ein Live-Konto verwenden.