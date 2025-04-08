Synthetic Volatility Index Hedge Scalper EA V2

DerSynthetic Volatility Index Hedge Scalper EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das speziell fürsynthetische Volatilitätsindizes entwickelt wurde, deren Preisverhalten stabil und regelbasiert ist und sich ideal für die algorithmische Ausführung eignet.

Dieser EA verwandelt dieVolatilität selbst in einen Vorteil. Anstatt auf lange Laufzeiten zu setzen, identifiziert er diewahrscheinlichen Momente großer Kursausweitungen, steigt präzise ein und verlässt den Markt schnell zu einemBruchteil der Gesamtbewegung, um Gewinne zu sichern, bevor sich die Volatilität zusammenzieht.

Zentrale Handelslogik

  • Prognostiziertimpulsive Kursbewegungen, die durch Volatilitätsausweitung ausgelöst werden

  • Zielt aufkleine, beständige Gewinnfragmente aus größeren Marktbewegungen

  • Verwendet einenengen Stop-Loss, um das Risiko streng zu kontrollieren

  • Setzt dieHedge-Logik ein, um bei Bedarf gegenläufigen Marktdruck auszugleichen

Warum synthetische Volatilitätsindizes?

Synthetische Märkte werden algorithmisch generiert, wodurch sie:

  • Frei von Nachrichtenmanipulation und fundamental bedingten Schwankungen

  • Konsistent im Volatilitätsverhalten

  • Sehr gut geeignet fürAutomatisierungs- und Scalping-Strategien

Diese Umgebung ermöglicht es dem EA, mit einer Präzision und Konsistenz zu handeln, die in traditionellen Forex- oder CFD-Märkten nur schwer zu erreichen ist.

Wichtigste Merkmale

  • Vollständig automatisiert (kein manuelles Eingreifen erforderlich)

  • Optimiert fürsynthetische Volatilitätsindizes

  • Enger Stop-Loss für diszipliniertes Risikomanagement

  • Einfache Struktur mitwenigen einstellbaren Parametern

  • Entwickelt für schnelle Ausführung und kurze Handelsdauer

Bester Anwendungsfall

  • Händler, dieautomatisiertes Scalping auf synthetische Indizes suchen

  • Nutzer, die einegeringe Expositionszeit pro Handel bevorzugen

  • Konten mit stabiler Ausführung und geringer Latenzzeit

⚠️ Risikohinweis:
Der Handel ist mit Risiken verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie immer auf einem Demokonto, bevor Sie ein Live-Konto verwenden.


Empfohlene Produkte
Gold Scalper Beta
Gabriel Katao Silwamba
Experten
Der Katsil Scalper ist ein innovativer Ansatz für den Finanzmarkt, der in jahrelanger, sorgfältiger Forschung und Entwicklung entwickelt wurde. Diese Strategie verkörpert die Essenz der kultigen Marke Katsil, die für ihre Mischung aus Raffinesse, Exzellenz und Liebe zum Detail bekannt ist. Mit Hilfe modernster Technologie soll der Katsil Scalper denjenigen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, die eine Führungsposition auf dem Finanzmarkt anstreben. Die Methode zeichnet sich durch ihre Fähigkei
TRDR Bot1
Musa Mampondo
Experten
Multi-Indikator MT5 Expert Advisor für Trend-, Reversal- und Momentum-Ausrichtung TRDR Bot-1 ist ein vielseitiger Expert Advisor, der von TRADEWYZE entwickelt wurde. Er wurde für Trader konzipiert, die ein robustes, regelbasiertes System wünschen, das Trendfolge, Umkehrerkennung, Momentum-Bestätigung und strikte Risikoabsicherung miteinander verbindet. Der EA kombiniert mehrere Indikatoren - MACD, Stochastic, CCI, Moving-Average Oscillator (MAO), Pin Bar-Erkennung und Candle Color-Muster - um h
Huki hedge sideway
Vu Kim Huyen
Experten
Dies ist ein Hedge EA für seitwärts laufende Märkte Der Markt bewegt sich zu 80% der Zeit seitwärts. Dieser EA zeigt in dieser Phase gute Leistungen und akzeptiert Stop-Losses (SL) in Zeiten starker Nachrichten und starker Trends. Der Vollzeit-Backtest zeigt gute Ergebnisse, aber wenn Sie ihn live laufen lassen und den EA in kritischen Phasen ein- und ausschalten, wird seine Effizienz noch höher sein. Vorteile: Take Profit (TP) für einzelne Orders , was für die Minimierung von Slippage sehr vor
FDow
Francisco Jesus Alonso Martin
Experten
FDow - Algorithmische Einfachheit mit Robustheit auf Profi-Niveau FDow ist ein Expert Advisor (EA) , der speziell für den Handel mit dem Dow Jones (US30) entwickelt wurde und ein minimalistisches, aber höchst effektives Regelwerk verwendet. Dieses System basiert auf nur zwei der zuverlässigsten technischen Indikatoren - dem SMA (Simple Moving Average) und dem ATR (Average True Range) - und generiert saubere, transparente und leicht zu interpretierende Handelssignale. Im Gegensatz zu komplexen un
King Gold Auto Trade XauUsd Burst Scalper
Jinarto
Experten
King Gold Auto Trade XauUsd Burst Scalper Dieser Expert Advisor (EA) ist ein reiner Trend-Scalper für XAUUSD im M5-Zeitfenster , basierend auf dem Kreuzungssignal einer kurzfristigen gleitenden Durchschnittslinie MA(5) mit einem längeren gleitenden Durchschnitt sowie einem aggressiven „Profit-Burst“-Mechanismus . Sobald ein neues MA-Kreuz auf M5 bestätigt wird, eröffnet der EA zunächst eine Einstiegsposition mit fester Lotgröße 0.01 . Solange die kurzfristige MA(5) auf derselben Seite der langen
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
Experten
Vollautomatische Expert Advisor (EA), arbeitet ohne Benutzerunterstützung, heißt Titan T-REX Robot (TTREX_EA), aktualisiert auf Version 2, auf der Grundlage von mathematischen Berechnungen und Erfahrung des Designers in komplexen Operationen, die versuchen, alle möglichen eigenen Werkzeuge zu verwenden verkörpert konzipiert. Er arbeitet mit allen Kryptowährungen und/oder Währungen des Forex-Marktes. Es läuft weder ab, noch veraltet es, da Sie die PERIOD von M1..15, M30, H1.... einstellen können
AlgoFusion FX
Salvatore Caligiuri
5 (2)
Experten
AlgoFusion FX ist ein Expert Advisor (EA) , der für Trader entwickelt wurde, die einen robusten, diversifizierten und mehrstrategischen Ansatz für den algorithmischen Handel verfolgen. Entwickelt für außergewöhnliches Risikomanagement, Marktanpassungsfähigkeit und Leistungsoptimierung, integriert dieser EA fortschrittliche quantitative Modelle und maschinelle Lernalgorithmen, um die Rentabilität in sich ständig verändernden Marktumgebungen zu verbessern. Egal, ob Sie ein institutioneller Trader
Astra Ea
Muhammad Huraira
5 (1)
Experten
Astra EA – Exklusives Einführungsangebot Einführungspreis: $199.99 Nächster Preis: $1199.99 Begrenzte Anzahl verfügbar — jetzt zuschlagen, bevor der Preis steigt! ⸻ Astra EA – Präzision. Kraft. Perfektion. Entwickelt von Faizan & Huraira – Dem Astra-Team Astra EA ist eine modulare Handels-Engine, die für stabile Leistung über die wichtigsten FX-Paare und XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Sie kombiniert mehrere unabhängige Einstiegsstrategien mit disziplinierten Ausstiegs- und Ris
Tesla Scalper V1 MT5
Benrashi Sagev Jacobson
Experten
PROMO : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis! Endpreis: 2000$ Live Signal 60 Thousand prop feste Zuteilung und 400$ gewonnen kontaktieren Sie mich, um mehr Informationen zu erhalten. Analyse der Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit von Strategien Verschiedene Stresstest-Techniken werden eingesetzt, um zu untersuchen, wie ein EA auf veränderte Marktbedingungen und Parameteranpassungen reagieren kann. Walk-Forward-Optimierung (WFO) und Walk-Forward-Matrix (WFM) bewerten d
DOW King
Anton Kondratev
4.25 (8)
Experten
DOW KING EA   Es   ist ein       Vollautomatisch zugängliches System   mit allen offenen Optimierungsparametern und einem   Wiederherstellungsmechanismus. Only 7 Copies of 10 Left  for 245$  Next Price 999 $   DOW King-LEITFADEN Signale Rückerstattung der Maklerprovision Aktualisierung Mein Blog Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        US30 M15 Jede Position hat immer eine       Feste SL & T
QuantReaper EA
Ville Alexander Hirvelae
Experten
Es handelt sich nicht um ein Raster, Martingal oder Glücksspiel. QuantReaper Mean Reversion nutzt reine Statistik und disziplinierte Logik, um Marktineffizienzen auszunutzen. Es identifiziert überzogene Preisbedingungen, quantifiziert die Volatilität und kehrt den Handel in Richtung Gleichgewicht mit definiertem Risiko und ohne Durchschnittsbildung um. Jede Entscheidung ist systematisch - keine Zufälligkeit, keine Emotionen. QuantReaper Mean Reversion EA ist ein sauberer, datengesteuerter Expert
BG Grid MT5
Boris Gulikov
Experten
BG GRID MT5 - Version des BG Grid Expert Advisor https://www.mql5.com/en/market/product/14844?source=Site+Markt+Produkt+Seite dem MT5 Terminal . Der Advisor hat eine Geschichte des Handels auf realen Konten seit 2016 . Das Trading basiert auf einer Countertrend Strategie , nach der der Berater in den Markt bei überkauften Niveaus , in der Phase der Trendumkehr einsteigt . Im Laufe vieler Jahre des realen Handels wurden zwei optimale Währungspaare identifiziert für Handel mit dieser Strategie . D
GER40 Nova AI
Yusuke Matsuya
Experten
GER40 NovaAI - Die Handels-KI jenseits menschlicher Emotionen "Zweifel", "Angst" und "Gier" werden eliminiert. Es beginnt eine neue Ära, die von reiner Logik und Präzision bestimmt wird. GER40 NovaAI ist eine völlig autonome Handels-KI, die exklusiv für den DAX40 (GER40) entwickelt wurde. Nach tausenden von Optimierungsstunden filtert sie das Marktrauschen heraus und zielt nur auf den Kern der Profitabilität. Lassen Sie die KI die Entscheidungen treffen und vermehren Sie Ihr Kapital mit Vernunf
Gold Zone EA
Simon Reger
4.56 (9)
Experten
Gold Zone EA ist ein vollständig automatisierter Expert Advisor, der Marktstrukturen anhand von Supply- und Demand-Zonen analysiert und auf definierte Preisreaktionen reagiert. Der EA kombiniert Zonenerkennung, Impulsanalyse, EMA-Filter, mehrere Take-Profit-Ebenen, Break-Even, Trailing-Stop sowie ein integriertes manuelles Trading-Panel im Chart. Der EA kann auf zahlreichen Symbolen eingesetzt werden, darunter: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, BTCUSD sowie viele weitere Forex-, Index- und CFD-Ins
FREE
BreakTheCage EA
Gerold Roy Baisie
Experten
Mindestanforderungen Kontotyp: ECN / RAW / Niedriger Spread Empfohlene Broker: IC Markets, IC Trading oder ähnliche ECN-Broker Mindesteinzahlung: 500 $ (Hebel 1:500) Empfohlene Einzahlung: 1000 $ (Hebel 1:500) Mindesthebel: 1:100 (1:500 empfohlen) VPS: Erforderlich für 24/7-Betrieb Kernfunktionen Automatisierte Range-Breakout-Strategie mit anpassbaren Range-Stunden Dynamische Positionsgrößen: Fest, Fest pro Guthaben, Prozentuales Risiko oder Festbetrag Erweitertes Stop-Management: Break
FabTradeX GJ
Raffaele Romano
Experten
Revolutionieren Sie Ihr Trading-Spiel mit FabTradeX: Ein jahrzehntelang bewährter Expert Advisor für die GBPJPY-Meisterschaft! Starten Sie mit FabTradeX, einem ausgeklügelten Expert Advisor, der sorgfältig für den algorithmischen Handel mit dem Devisenpaar GBPJPY entwickelt wurde, in eine neue Ära der Handelskompetenz. Diese Powerhouse-Strategie ist nicht nur ein Spielveränderer - sie ist ein jahrzehntelanger Marktausbeutungstrend, der beständig überdurchschnittlich abschneidet und nur selten in
SuperHybridEA
Tichaona Mahuni
Experten
SuperHybridEA: Fortgeschrittene Forex-Handelslösung Überblick SuperHybridEA ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die den Forex-Markt mit einem ausgewogenen Ansatz steuern wollen. Er wurde für Hedging-Konten auf EURUSD (H1) und XAUUSD (D1) optimiert und integriert Trendfolge- und Range-Trading-Strategien mit robustem Risikomanagement. Er ist auf Anpassungsfähigkeit ausgelegt und nutzt mehrere technische Indikatoren, um auf unterschiedliche Marktbedingungen z
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.25 (12)
Experten
Aktion starten: Begrenzte Anzahl von Exemplaren zum Tagespreis erhältlich Endpreis: 990 $ NEU: Erhalte 1 EA gratis!   (für 2 Handelskonten) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Willkommen bei DayTrade Pro Algo!   Nachdem ich jahrelang die Märkte studiert und verschiedene Strategien programmiert habe, habe ich einen Algorithmus gefunden, der alles hat, was ein gutes Handelssystem braucht: Es ist
Loss Recovery Trader MT5
Michalis Phylactou
5 (2)
Experten
Versucht, verlorene Trades wiederherzustellen. Wenn sich ein Trade in die falsche Richtung bewegt, beginnt der Zone Recovery-Algorithmus. Es findet eine abwechselnde Serie von Buy- und Sell-Trades auf zwei bestimmten Niveaus statt, mit zwei Exit-Points über und jenseits dieser Niveaus. Sobald einer der beiden Exit-Points erreicht ist, schließen alle Trades mit einem kombinierten Gewinn oder Break-Even. Verwendung 1) Platzieren Sie den EA auf einem Chart und wählen Sie aus, wie der erste Handel
SGear
Olesia Kusmenko
3.89 (9)
Experten
Später Sommer-Ausverkauf – Nur für kurze Zeit! Es gilt ein gestaffeltes Preismodell: Jede fünfte Bestellung erhöht den Preis um 50 Dollar. Mit jedem neuen Käufer rückt die nächste Preisstufe näher – was deinen Einstieg teurer macht. Sichere dir SGear zum aktuellen Preis, bevor die nächste Preissteigerung erfolgt. Dieser Verkauf ist begrenzt – sowohl zeitlich als auch mengenmäßig. Danach gilt der reguläre Marktpreis. SGear – Klare Trendlogik statt KI-Illusion SGear ist ein vollautomatischer Expe
ICT Silver Bullet Master
Angel Claude Charles Geoffroy
Experten
Ja, natürlich! Hier ist die englische Übersetzung der Beschreibung Ihres Handelsalgorithmus: --- ### Silver Bullet ICT Trading Robot Beschreibung **Entdecken Sie eine neue Ära des Handels mit unserem automatisierten Handelsroboter, basierend auf der bekannten Silver Bullet Strategie von ICT (Inner Circle Trader). #### **Warum unseren Handelsroboter wählen?** 1. **Bewährte Leistung**: Die Silver Bullet-Strategie von ICT ist bekannt für ihre konsistenten Ergebnisse und ihre Fähigkeit, Handel
SMC Gold Pro
Sergej Maehler
Experten
Early Bird Special:  First 5 copies:  $299  |  Copies 6-10:  $499  |  After initial launch phase:  Annual rental only: €499/year SMC GOLD PRO - Ausrichtung auf institutionelle Liquidität mit adaptiver Architektur ist ein exklusiv für den XAUUSD (Gold) entwickelter Handelsalgorithmus mit institutioneller Qualität. Im Gegensatz zu herkömmlichen EAs arbeitet SMC Gold Pro völlig ohne traditionelle SMC-Indikatoren und ohne klassische Stop-Loss- oder Take-Profit-Levels, die auf festen Pips oder ATR-B
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.21 (29)
Experten
Aria Connector EA – V4 (Lernmaschine + XGBoost-Lernmodell +112 Bezahlte & Kostenlose KIs + Abstimmungssystem + Externe & Bearbeitbare Prompts) Während die meisten EAs auf dem Markt behaupten, "KI" oder "neuronale Netzwerke" zu verwenden, aber in Wirklichkeit nur grundlegende Skripte ausführen, definiert Aria Connector EA V4 neu, was wahrer KI-getriebener Handel bedeutet. Dies ist keine Theorie, kein Marketing-Hype, es ist eine direkte, überprüfbare Verbindung zwischen Ihrer MetaTrader 5-Plattf
ComplexEuro Edge Pro
Luke Anthony Coles
Experten
REALER BACKTEST / LANGFRISTIGE PROFITABILITÄT ComplexEuro Edge PRO ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, ein sorgfältig entwickeltes EURUSD-Handelssystem, das darauf spezialisiert ist, hochpräzise Trades auszuführen, indem es eine einzigartige Reihe von strengen Bedingungen und technischen Kriterien anwendet. Mindesteinlage : $100 Zeitrahmen : M1 Paar: EURUSD VPS wird empfohlen Auto Close am Wochenende ( wenn in DD lassen Sie es sein und vertrauen Sie den Prozess ) Signal : https://www.mql5
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
2.92 (26)
Experten
AlphaCore X Der AlphaCore X EA ist ein hochmodernes Handelssystem, das die Komplexität der Finanzmärkte mit einer einzigartigen Kombination aus KI-gesteuerten Analysen und datenbasierten Algorithmen meistert. Durch die Integration von ChatGPT-o1 , dem neuesten GPT-4.5 , fortschrittlichen Machine-Learning-Modellen und einem robusten Big-Data-Ansatz erzielt AlphaCore X ein neues Niveau an Präzision, Anpassungsfähigkeit und Effizienz. Dieser Expert Advisor überzeugt durch seine innovative Strategi
Pitbull Rsi
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
PitBull RSI Der Elite-Handelsvorteil, den die Top-Händler Ihnen nicht zeigen wollen URGENT: Zeitlich begrenzter Sonderpreis - Handeln Sie jetzt, bevor es zu spät ist Haben Sie es satt, zuzusehen, wie Ihnen potenzielle Gewinne entgehen, während andere von den Marktbewegungen profitieren ? PitBull RSI ist nicht nur ein weiterer Handelsroboter - es ist der unfaire Vorteil, den seriöse Trader nutzen, um beständige Gewinne zu erzielen. aus volatilen Märkten zu ziehen, wenn alle anderen verlieren. Wa
Euro GB Advance Grid
Mr Tanakorn Suwannawat
Experten
Dieser EA ist geschrieben, um Cashflow für Sie zu generieren. Mit dem Grid-System lassen sich Gewinne leichter erzielen Sie müssen nur die Werte gemäß den Anweisungen einstellen. Das Risiko würde ein sicheres Risiko sein. Kosten 1000 USD pro 0,04 Lot und Gewinnziel = 20 USD. Zum Beispiel , wenn die Kosten 2000 USD sind Anfangslot = 0,04*2 = 0,08 Gewinnziel = 20*2 = 40 Die Anfangskosten sollten 1000 USD betragen. Merkmale - Auftrag mit sicherem Signal eröffnen. - Einfach einzurichten (mit St
SmartWave EA
Shi Shuang Xie
Experten
EA Name: SmartWave EA - Intelligentes XAUUSD Auto-Trading-System Einleitung SmartWave EA ist ein intelligentes Handelssystem, das speziell für XAUUSD (Gold) optimiert ist und für den M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Es kombiniert Trenderkennungsalgorithmen mit einer Scalping-Strategie , um automatisch hochwahrscheinliche kurzfristige Handelsmöglichkeiten zu nutzen. Der EA beinhaltet einen mehrschichtigen Risikokontrollmechanismus und ein dynamisches Take-Profit-System , um eine stabile Perf
Nova TRX Trader
Anita Monus
Experten
Der Nova TRX Trader basiert auf dem Triple Exponential Moving Average (TRIX) - einem Momentum-Oszillator, der Marktgeräusche glättet und so eine echte Tendenz aufzeigt. Dieser Expert Advisor nutzt die einzigartigen Glättungsfähigkeiten von TRIX, um Fehlsignale zu vermeiden und nur die stärksten Trendverschiebungen zu erkennen. Anstatt auf jedes Flackern der Volatilität überzureagieren, konzentriert sich der Nova TRX Trader auf nachhaltige Momentumveränderungen - er kombiniert TRIX-Crossovers, Sl
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Experten
Nova MFI Scalper - Momentum-Flow Präzisionssystem Nova MFI Scalper integriert fortschrittliche volumengewichtete Momentum-Analysen direkt in MT5. Durch die Interpretation des subtilen Zusammenspiels von Akkumulation und Distribution identifiziert er Zonen, in denen die Marktabsicht am stärksten ist, und filtert flüchtige, wenig überzeugende Bewegungen heraus. Im Gegensatz zu Standard-Oszillatoren oder übertechnisierten Black-Box-Systemen arbeitet der Nova MFI Scalper mit einem strukturell diszip
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (400)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.72 (29)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (104)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.53 (19)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (17)
Experten
Überblick Golden Hen EA ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von neun unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Marting
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.67 (30)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (498)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.67 (12)
Experten
Live-Signal (Echtkonto) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Dieser EA verwendet dieselbe Logik und dieselben Ausführungsregeln wie das auf MQL5 gezeigte verifizierte Live-Trading-Signal . Bei Verwendung der empfohlenen und optimierten Einstellungen sowie eines seriösen ECN-/RAW-Spread-Brokers sollte das Live-Handelsverhalten die Performance und Handelsstruktur des Live-Signals weitgehend widerspiegeln. Bitte beachten Sie, dass sich individuelle Ergebnis
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimativer Impuls ****5 Kopien zu diesem Preis übrig**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern, je nach den Bedingungen. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zeitrahme
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (91)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Experten
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
Experten
AI Prop Firms - Intelligente Automatisierung für Prop Trading-Firmen . AI Prop Firms ist ein fortschrittliches, vollautomatisches Forex-Handelssystem, das auf künstlicher Intelligenz basiert und speziell für die strengen Regeln und Bewertungsmodelle von Prop Trading-Firmen entwickelt wurde. Das System ist darauf ausgelegt, unter kontrollierten Risikobedingungen zu handeln und dabei die Konsistenz , Stabilität und Einhaltung der Anforderungen von Prop Firms zu gewährleisten. AI Prop Firms verwen
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (7)
Experten
Vortex Turbo – „Tausch den Sturm – kontrolliere den Vortex“ Vortex Turbo markiert die nächste Evolutionsstufe im intelligenten Trading – eine einzigartige Entwicklung, die modernste KI-Architektur, adaptive Marktlogik und präzises Risikomanagement vereint. Basierend auf bewährten algorithmischen Prinzipien integriert es verschiedene Strategien in ein einheitliches Hochgeschwindigkeits-Ökosystem, das auf einer neuen Ebene prädiktiver Intelligenz basiert. Vortex Turbo wurde als Scalping-Experte
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.05 (19)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Experten
[guide line]       [SET FILES] Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren
The ORB Master
Profalgo Limited
4.8 (25)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Experten
The Techno Deity — Digitale Dominanz auf XAUUSD Promo: Sie können den Cryon X-9000 Advisor als Geschenk erhalten. Für Details und Zugang kontaktieren Sie mich bitte direkt. The Techno Deity ist ein High-Tech-Trading-Ökosystem für strukturelle Ordnung im Goldmarkt. Ein Algorithmus für digitale Intuition identifiziert institutionelles Interesse und Marktungleichgewichte für präzise Einstiege mit minimalem Drawdown. Vorteile Liquidity Intelligence: Findet versteckte Liquidität für explosive Einstie
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (104)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.67 (27)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Neptune EA MT5
Kalinskie Gilliam
5 (13)
Experten
Neptun: Ein Trendfolgesystem für Gold Ein professionelles Trendfolgesystem für den XAUUSD. Hängen Sie sich an ein einzelnes Diagramm mit beliebigem Zeitrahmen - Neptune verwaltet seine eigenen internen Zeitrahmen. Neptune identifiziert hochwahrscheinliche Einstiegsmöglichkeiten mit Hilfe einer Multifaktor-Bestätigung und schützt dann die Gewinne mit adaptiven Ausstiegen. Entwickelt für Trader, die ein echtes System und keine Spielereien wollen. Der spezielle Einführungspreis endet bald! Der Prei
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (31)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension