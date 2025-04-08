Synthetic Volatility Index Hedge Scalper EA V2

Synthetic Volatility Index Hedge Scalper EA – 实盘交易表现

本视频展示了 Synthetic Volatility Index Hedge Scalper EA 的实盘交易表现。该 EA 是一款专为合成波动率指数设计的全自动交易系统。

该 EA 交易 VIX 100（1s），该交易品种可在 Deriv 交易平台 上获取。系统将波动率本身作为交易优势，精准识别价格强势扩张的时机，快速进场，并从大幅行情中截取小段利润迅速出场，从而缩短持仓时间，并通过紧密止损实现严格的风险控制。

策略亮点

交易 VIX 100（1s）合成指数

交易品种来源于 Deriv 平台

利用波动率行为作为核心交易优势

快速、高概率的剥头皮交易策略

采用紧密止损，严格控制风险

全自动运行 ，参数设置简单

无需人工干预，避免情绪化交易

为什么选择合成市场？

合成指数由算法生成，不受新闻事件影响，波动结构稳定，非常适合自动化交易系统和高频/剥头皮策略的运行环境。

重要说明

视频中展示的结果 仅供学习和演示参考

过往表现不代表未来收益

实盘交易前请务必在 模拟账户 上充分测试

风险管理责任由交易者本人承担



🇨🇳 Chinese (Simplified) 要使用此功能，请设置以下配置：

将 Validation_MustBe = false ，并将 Allow_Vix_100_1s = true 。





