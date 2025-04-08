Synthetic Volatility Index Hedge Scalper EA V2
- 专家
- Peter Oluwagbenga Atunde
- 版本: 1.0
- 激活: 20
Synthetic Volatility Index Hedge Scalper EA – 实盘交易表现
本视频展示了 Synthetic Volatility Index Hedge Scalper EA 的实盘交易表现。该 EA 是一款专为合成波动率指数设计的全自动交易系统。
该 EA 交易 VIX 100（1s），该交易品种可在 Deriv 交易平台 上获取。系统将波动率本身作为交易优势，精准识别价格强势扩张的时机，快速进场，并从大幅行情中截取小段利润迅速出场，从而缩短持仓时间，并通过紧密止损实现严格的风险控制。
策略亮点
-
交易 VIX 100（1s）合成指数
-
交易品种来源于 Deriv 平台
-
利用波动率行为作为核心交易优势
-
快速、高概率的剥头皮交易策略
-
采用紧密止损，严格控制风险
-
全自动运行，参数设置简单
-
无需人工干预，避免情绪化交易
为什么选择合成市场？
合成指数由算法生成，不受新闻事件影响，波动结构稳定，非常适合自动化交易系统和高频/剥头皮策略的运行环境。
重要说明
-
视频中展示的结果仅供学习和演示参考
-
过往表现不代表未来收益
-
实盘交易前请务必在模拟账户上充分测试
-
风险管理责任由交易者本人承担
🇨🇳 Chinese (Simplified)
要使用此功能，请设置以下配置：
将 Validation_MustBe = false ，并将 Allow_Vix_100_1s = true 。
🔔 订阅频道，获取更多 EA 实测、策略解析及交易更新
💬 欢迎留言，如需详细逻辑说明或回测分析