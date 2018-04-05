Aegis Strike

AEGIS STRIKE - ESPECIALISTA EN ORO

[Algoritmo de seguimiento de tendencias de alta precisión]

AEGIS STRIKE es un motor de trading de alto rendimiento diseñado específicamente para dominar el volátil mercado del ORO (XAUUSD). Este sistema proporciona una FLEXIBILIDAD DE NEGOCIACIÓN PROFESIONAL, permitiendo a los usuarios combinar niveles de Riesgo personalizados, análisis EMA Multi-Timeframe y filtrado de impulso RSI.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  • LÓGICA EXCLUSIVA DE XAUUSD: Diseñada estrictamente para el exclusivo "Momento Explosivo" del Oro.
  • SMART ON-SCREEN DASHBOARD: Visualiza las ganancias en tiempo real y el estado de las operaciones en la esquina superior izquierda del gráfico para facilitar el seguimiento.
  • ANÁLISIS DINÁMICO MULTI-TIMEFRAME: Confirma las tendencias utilizando dos EMAs seleccionadas por el usuario.
  • FILTRO DE MOMENTO RSI: Evita entradas excesivas controlando el agotamiento del mercado.
  • TRAILING STOP DE PRECISIÓN "8-3": Se activa a los 8 PIPS y sigue con una amplitud de 3 PIPS.
  • ESCUDO EMOCIONAL (COOLING-OFF): Pausa obligatoria de 10 minutos tras una pérdida para evitar las operaciones de venganza.

■ RECOMENDACIONES DE LA ESTRATEGIA OFICIAL

Estrategia Marco temporal Filtros EMA Riesgo
Scalping M5 H4 Y H1 3% (BAJO)
A medio plazo M15 D1 Y H4 5% (MEDIO)

ESPECIFICACIONES

● Símbolo Objetivo: XAUUSD (ORO)
● Depósito mínimo: A partir de 500 $
● Tipo de cuenta: Cobertura recomendada
● Gestión del Dinero: Interés Compuesto Avanzado (4 Niveles de Riesgo)

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

- Este EA no garantiza ganancias.
- El comercio de divisas implica un riesgo significativo de pérdida.
- Todas las decisiones comerciales son responsabilidad exclusiva del usuario.
- El desarrollador no se hace responsable de ninguna pérdida financiera.
