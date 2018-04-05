Aegis Strike
- Asesores Expertos
- Tatsuya Wakatuki
- Versión: 1.9
- Actualizado: 18 enero 2026
- Activaciones: 5
[Algoritmo de seguimiento de tendencias de alta precisión]
AEGIS STRIKE es un motor de trading de alto rendimiento diseñado específicamente para dominar el volátil mercado del ORO (XAUUSD). Este sistema proporciona una FLEXIBILIDAD DE NEGOCIACIÓN PROFESIONAL, permitiendo a los usuarios combinar niveles de Riesgo personalizados, análisis EMA Multi-Timeframe y filtrado de impulso RSI.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
- LÓGICA EXCLUSIVA DE XAUUSD: Diseñada estrictamente para el exclusivo "Momento Explosivo" del Oro.
- SMART ON-SCREEN DASHBOARD: Visualiza las ganancias en tiempo real y el estado de las operaciones en la esquina superior izquierda del gráfico para facilitar el seguimiento.
- ANÁLISIS DINÁMICO MULTI-TIMEFRAME: Confirma las tendencias utilizando dos EMAs seleccionadas por el usuario.
- FILTRO DE MOMENTO RSI: Evita entradas excesivas controlando el agotamiento del mercado.
- TRAILING STOP DE PRECISIÓN "8-3": Se activa a los 8 PIPS y sigue con una amplitud de 3 PIPS.
- ESCUDO EMOCIONAL (COOLING-OFF): Pausa obligatoria de 10 minutos tras una pérdida para evitar las operaciones de venganza.
■ RECOMENDACIONES DE LA ESTRATEGIA OFICIAL
|Estrategia
|Marco temporal
|Filtros EMA
|Riesgo
|Scalping
|M5
|H4 Y H1
|3% (BAJO)
|A medio plazo
|M15
|D1 Y H4
|5% (MEDIO)
ESPECIFICACIONES
● Símbolo Objetivo: XAUUSD (ORO)
● Depósito mínimo: A partir de 500 $
● Tipo de cuenta: Cobertura recomendada
● Gestión del Dinero: Interés Compuesto Avanzado (4 Niveles de Riesgo)
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD- Este EA no garantiza ganancias.
- El comercio de divisas implica un riesgo significativo de pérdida.
- Todas las decisiones comerciales son responsabilidad exclusiva del usuario.
- El desarrollador no se hace responsable de ninguna pérdida financiera.