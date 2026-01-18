Aegis Strike

AEGIS STRIKE - GOLD SPECIALIST

[ Hochpräziser Trendfolge-Algorithmus ]

AEGIS STRIKE ist ein hochleistungsfähiges Handelssystem, das speziell entwickelt wurde, um den volatilen GOLD-Markt (XAUUSD) zu dominieren. Dieses System bietet PROFESSIONELLE HANDELSFLEXIBILITÄT, die es dem Benutzer ermöglicht, benutzerdefinierte Risikolevel, Multi-Timeframe EMA-Analyse und RSI-Momentum-Filterung zu kombinieren.

HAUPTMERKMALE

  • XAUUSD EXKLUSIVE LOGIK: Speziell für das einzigartige "Explosive Momentum" von Gold entwickelt.
  • SMARTES DASHBOARD AUF DEM BILDSCHIRM: Visualisiert Gewinn und Handelsstatus in Echtzeit in der oberen linken Ecke des Charts für eine einfache Überwachung.
  • DYNAMISCHE MULTI-TIMEFRAME-ANALYSE: Bestätigt Trends anhand von zwei vom Benutzer ausgewählten EMAs für höhere Zeitrahmen.
  • RSI MOMENTUM FILTER: Verhindert überzogene Einstiege durch Überwachung der Markterschöpfung.
  • PRÄZISER "8-3"-TRAILING-STOP: Wird bei 8 PIPS aktiviert und in einer Breite von 3 PIPS nachgezogen.
  • EMOTIONALER SCHUTZSCHILD (COOLING-OFF): Obligatorische 10-Minuten-Pause nach einem Verlust, um Racheaktionen zu verhindern.

■ OFFIZIELLE STRATEGIEEMPFEHLUNGEN

Strategie Zeitrahmen EMA-Filter Risiko
Skalpieren M5 H4 & H1 3% (LOW)
Mittelfristig M15 D1 & H4 5% (MID)

■ SPEZIFIKATIONEN

● Zielsymbol: XAUUSD (GOLD)
● Mindesteinlage: Ab $500
● Kontotyp: Absicherung empfohlen
● Geldmanagement: Fortgeschrittener Zinseszinseffekt (4 Risikostufen)

■ HAFTUNGSAUSSCHLUSS

- Dieser EA garantiert keine Gewinne.
- Der Devisenhandel birgt ein erhebliches Verlustrisiko.
- Alle Handelsentscheidungen liegen in der EINZIGEN VERANTWORTLICHKEIT des Nutzers.
- Der Entwickler haftet nicht für etwaige finanzielle Verluste.
