Aegis Strike
- Experten
- Tatsuya Wakatuki
- Version: 1.9
- Aktualisiert: 18 Januar 2026
- Aktivierungen: 5
[ Hochpräziser Trendfolge-Algorithmus ]
AEGIS STRIKE ist ein hochleistungsfähiges Handelssystem, das speziell entwickelt wurde, um den volatilen GOLD-Markt (XAUUSD) zu dominieren. Dieses System bietet PROFESSIONELLE HANDELSFLEXIBILITÄT, die es dem Benutzer ermöglicht, benutzerdefinierte Risikolevel, Multi-Timeframe EMA-Analyse und RSI-Momentum-Filterung zu kombinieren.
HAUPTMERKMALE
- XAUUSD EXKLUSIVE LOGIK: Speziell für das einzigartige "Explosive Momentum" von Gold entwickelt.
- SMARTES DASHBOARD AUF DEM BILDSCHIRM: Visualisiert Gewinn und Handelsstatus in Echtzeit in der oberen linken Ecke des Charts für eine einfache Überwachung.
- DYNAMISCHE MULTI-TIMEFRAME-ANALYSE: Bestätigt Trends anhand von zwei vom Benutzer ausgewählten EMAs für höhere Zeitrahmen.
- RSI MOMENTUM FILTER: Verhindert überzogene Einstiege durch Überwachung der Markterschöpfung.
- PRÄZISER "8-3"-TRAILING-STOP: Wird bei 8 PIPS aktiviert und in einer Breite von 3 PIPS nachgezogen.
- EMOTIONALER SCHUTZSCHILD (COOLING-OFF): Obligatorische 10-Minuten-Pause nach einem Verlust, um Racheaktionen zu verhindern.
■ OFFIZIELLE STRATEGIEEMPFEHLUNGEN
|Strategie
|Zeitrahmen
|EMA-Filter
|Risiko
|Skalpieren
|M5
|H4 & H1
|3% (LOW)
|Mittelfristig
|M15
|D1 & H4
|5% (MID)
■ SPEZIFIKATIONEN
● Zielsymbol: XAUUSD (GOLD)
● Mindesteinlage: Ab $500
● Kontotyp: Absicherung empfohlen
● Geldmanagement: Fortgeschrittener Zinseszinseffekt (4 Risikostufen)
■ HAFTUNGSAUSSCHLUSS- Dieser EA garantiert keine Gewinne.
- Der Devisenhandel birgt ein erhebliches Verlustrisiko.
- Alle Handelsentscheidungen liegen in der EINZIGEN VERANTWORTLICHKEIT des Nutzers.
- Der Entwickler haftet nicht für etwaige finanzielle Verluste.