Sniper Major JETINVEST 5 (1) エキスパート

EAは、ボラティリティ、スプレッド、頻度、タイミングを使用して、いつ取引するかを決定します。 EAは指値注文方式を使用してポジションをオープンします。 この場合、Slippageは最大でもエントリの実行に対してポジティブになります。 システムの焦点はあなたの資本を保護しながらお金を稼ぐことであるため、EAはTrailing TakeProfitロジックを使用します。 ほとんどの取引はすぐに終了するので、狙撃兵のヘッドショットのように。 主な特徴 マーチンゲールを使用しません グリッドを使用しません 最適化された通貨ペア：EURUSD | GBPUSD | USDJPY | USDCHF 時間枠：M5 そのことに注意してください：このEAは、ロールオーバーの数分前からロールオーバー後の数分まで、1日あたりの時間の範囲でのみ取引を行います。 1つのチャート設定：すべての最適化されたシンボルを取引するために必要なチャートは1つだけです 複数の通貨ペアのサポート .setファイルは必要ありません。すべての設定はEAに保存されます ブローカーがサフィックス（XXXXXX.aなど）を使用して