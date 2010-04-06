Aegis Strike
- エキスパート
- Tatsuya Wakatuki
- バージョン: 1.9
- アップデート済み: 18 1月 2026
- アクティベーション: 5
AEGIS STRIKE
ゴールド専用・次世代適応型トレンドフォローEA
AEGIS STRIKE は、ボラティリティの極めて高い ゴールド (XAUUSD) 市場において、独自の多角的な分析アルゴリズムにより優位性の高いポイントを抽出するために開発されました。
■ 主な特徴
- ゴールド専用エンジン: 金相場特有のボラティリティと価格変動パターンを徹底解析し、最適化されたエントリーロジック。
- 選べる「4段階」のリスクマネジメント: LOW / MIDDLE / HIGH / EX-HIGH の4つのプリセットから選択するだけで、あなたの資金に合わせた最適な運用が可能です。
- インテリジェンス・ダッシュボード: 稼働状況、日次・累計利益、リスク設定などをチャート上にリアルタイム表示。
- 選べる2つのデュアル・スキャン・モード:
- STABLE（安定重視）: 長期トレンドを深く解析し、ダマシを極限まで排除した堅実な運用。
- REACTIVE（反応重視）: 相場の細かな変化を敏感に察知し、機会損失を最小限に抑えるアクティブな運用。
- モメンタム・過熱感フィルター: 価格の勢いと過熱感を内部で常時監視。優位性の低い局面での「高値掴み・安値売り」を自動回避。
- 最適化された「8-3」トレール設定: ナラク氏推奨の 8 Pips でロックを開始し、3 Pips 幅で利益を最大化する精密な追従機能を搭載。
- 損失連鎖を防ぐ「セーフティ・ポーズ」: 損失発生後、設定された冷却期間が経過するまで新規注文を停止。リベンジトレードを物理的に遮断します。
■ 推奨運用スタイル
|運用スタイル
|推奨足
|エンジン設定
|リスク設定
|アクティブ運用
|5分足 (M5)
|REACTIVE
|MIDDLE ～ EX-HIGH
|スタンダード運用
|15分足 (M15)
|STABLE
|LOW ～ MIDDLE
■ スペック & 推奨環境
● 対象通貨: XAUUSD (GOLD)
● 最低証拠金: 50,000円（0.01ロット時）から運用可能
● 資金管理: 4種のリスクプリセット / 単利 選択可能
【重要：運用環境について】
本EAのポテンシャルを最大限に引き出すため、必ず「低スプレッド環境（ECN口座、Raw口座、プロ口座等）」を提供する証券会社で運用してください。
※スプレッドの広い口座では、本来のロジック通りに利確が行われず、パフォーマンスが著しく低下する恐れがあります。
■ 注意事項・免責事項・本EAは利益を保証するものではありません。FX取引には元本を上回る損失のリスクがあります。
・過去のバックテスト結果は将来の運用成果を確約するものではありません。
・最終的な投資判断および運用管理は、すべて利用者ご自身の責任において行ってください。