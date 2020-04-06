XAU GME CORE PRO v1.00

XAU GME CORE PRO es un sistema de trading automatizado de nivel profesional diseñado específicamente para XAUUSD (Oro). El EA combina el poder de una estrategia de seguimiento de tendencia de triple Media Móvil Exponencial (EMA) con un filtro de impulso RSI optimizado para capturar configuraciones comerciales de alta probabilidad, manteniendo una estricta disciplina de riesgo.

Recomendaciones

Símbolo: XAUUSD (Oro).

Marco temporal: M5 o M15

Tipo de cuenta: Cualquiera.

Saldo mínimo: $500.

Parámetros de entrada

Modo Lote: Fijo o Dinámico (en función del saldo).

Max Daily DD: Porcentaje máximo de pérdida de capital diario permitido.

Trend TF: Marco de tiempo para el filtrado de tendencia global (Por defecto: H4).

Stop Loss / Take Profit: Protección fija tradicional en puntos.

Trailing Start/Step: Controla el mecanismo de bloqueo de beneficios.

Descargo de responsabilidad

Operar con divisas con margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El alto grado de apalancamiento puede jugar tanto en su contra como a su favor. Antes de decidirse a invertir en divisas, debe considerar detenidamente susobjetivos de inversión, su nivel de experiencia y su tolerancia al riesgo. Existe la posibilidad de que pierda una parte o la totalidad de su inversión inicial, por lo que no debe invertir dinero que no pueda permitirse perder.

XAU GME CORE PRO es una herramienta diseñada para ayudar a los operadores; sin embargo, el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Ningún sistema automatizado puede garantizar beneficios. Utilice este EA bajosu propia responsabilidad en .