Xau Gme Core

XAU GME CORE PRO v1.00

XAU GME CORE PRO ist ein professionelles automatisches Handelssystem, das speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Der EA kombiniert die Leistung einer dreifachen Exponential Moving Average (EMA) Trendfolgestrategie mit einem optimierten RSI-Momentum-Filter, um hochwahrscheinliche Handels-Setups zu erfassen und gleichzeitig eine strikte Risikodisziplin einzuhalten.

Empfehlungen

  • Symbol: XAUUSD (Gold).

  • Zeitrahmen: M5 oder M15

  • Konto-Typ: Beliebig.

  • Mindestguthaben: 500 $.

Eingabe-Parameter

  • Lot-Modus: Fest oder Dynamisch (basierend auf dem Saldo).

  • Max Daily DD: Maximal zulässiger Prozentsatz des täglichen Aktienverlusts.

  • Trend TF: Zeitrahmen für globale Trendfilterung (Standard: H4).

  • Stop Loss / Take Profit: Traditioneller fester Schutz in Punkten.

  • Trailing Start/Step: Steuert den Mechanismus zur Gewinnbegrenzung.

Haftungsausschluss

Der Devisenhandel auf Marge birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Der hohe Grad an Hebelwirkung kann sowohl für als auch gegen Sie arbeiten. Bevor Sie sich entscheiden, in Devisen zu investieren, sollten Sie IhreInvestitionsziele, Ihre Erfahrung und Ihre Risikobereitschaft sorgfältig abwägen.estment objectives, level of experience, and risk appetite. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie einen Teil oder die gesamte Anfangsinvestition verlieren könnten, und daher sollten Sie kein Geld investieren, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können.

XAU GME CORE PRO ist ein Hilfsmittel, das die Händler unterstützen soll; die Performance in der Vergangenheit ist jedoch kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Kein automatisiertes System kann Gewinne garantieren. Die Verwendung dieses EA erfolgt aufeigenes Risiko .


