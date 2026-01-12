Guppy Gold Pro EA - Inteligencia de Seguimiento de Tendencias

Guppy Gold Pro EA es un sistema profesional de trading automatizado optimizado específicamente para el Oro (XAUUSD) y los principales pares de divisas. Construido sobre la probada teoría de las Medias Móviles Múltiples de Guppy (GMMA), este EA captura movimientos explosivos de tendencia mientras mantiene estrictos controles de riesgo.

Características principales:

Detección dinámica de tendencias : Utiliza un sistema EMA de 3 capas (corto, medio y largo plazo) para confirmar direcciones de tendencia de alta probabilidad.

Modo Dual Trailing : Elija entre un EMA Trailing suave (para tendencias largas) o un Trailing estándar preciso con escalón (para mercados volátiles).

Protección contra riesgos integrada : Incluye un filtro duro Max Spread y una protección Global Equity Drawdown para salvaguardar su capital.

Cuadro de mandos profesional: Supervisión en tiempo real del saldo de la cuenta, el diferencial y la reducción actual directamente en su gráfico.

Recomendaciones de negociación:

Símbolo : XAUUSD (Oro)

Marco temporal : M5, M15 (Recomendado).

Saldo Mínimo : $100 por cada 0.01 lote.

Tipo de cuenta: Cualquiera.

Notas Operativas Críticas:

Gestión de Noticias : Es altamente recomendable desactivar el EA durante eventos de alto impacto, especialmente las Nóminas No Agrícolas (NFP) , para evitar deslizamientos y volatilidad extrema.

La seguridad ante todo: Siempre pruebe en una cuenta Demo antes de pasar a operar en vivo para encontrar la configuración que mejor se adapte a la propagación de su corredor.

Descargo de responsabilidad:

Operar con divisas (Forex) y oro con margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Rentabilidades pasadasno son indicativas de resultados futuros. El alto grado de apalancamiento puede jugar tanto en su contra como a su favor. Antes de decidirse a invertir en este EA, debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, su nivel de experiencia y su a ppetitividad deriesgo. Usted utiliza este software bajo su propia responsabilidad. El desarrollador no se hace responsable de las pérdidas financieras sufridas por el uso de este Asesor Experto.