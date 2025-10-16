Velocidad. Precisión. Seguridad.

💥💥💥 Special Christmas and New Year promotion. Price only $30. Promotion valid until January 2nd, 2026.

EA Gold 1 Minute Grid: https://www.mql5.com/en/market/product/156724



Opere con oro como un profesional: rápido, preciso y consistente en el gráfico de 1 minuto.

I. Visión general



EA Oro 1 Minuto es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado exclusivamente para el Oro (XAUUSD) usando pura lógica de Acción del Precio.

Versión

n 10.0 es la versión final estable, altamente optimizada para las condiciones reales del mercado y estructurada para la consistencia a largo plazo.

Este EA incluye 4 modelos de Price Action, un filtro de tendencia y una gestión flexible del riesgo.

El EA está construido para operar limpiamente - sin repintado, sin martingala, sin rejilla, y sin operaciones repetidas en cada vela.





II. Lógica básica de negociación (incluida en la versión final)



Estos modelos de Acción del Precio están integrados y pueden ser activados/desactivados desde las entradas:

1. Engulfing (Alcista y Bajista)

Velas de fuerte impulso, filtradas por tamaño del cuerpo, ATR y estructura.

2. Pin Bar (Avanzado)

Detecta inversiones de mecha largas con filtros de cuerpo, barridos de liquidez y validación de swing.

3. Breakout + Retest

Verdadera detección de ruptura con doble lógica anti-spam para evitar entradas repetidas.

III. Filtro de Tendencia



El EA utiliza líneas EMA para definir la tendencia del mercado: Este filtro de tendencia aumenta significativamente la precisión y reduce las señales falsas.

IV. Gestión del riesgo (personalizable)



Saldo mínimo: Cuenta estándar: >1000

Cuenta Micro: >100 El EA soporta: Lote fijo

Lote basado en riesgo (%)

El EA calcula automáticamente el tamaño del lote en función de:

Saldo de la cuenta



Distancia de Stop Loss



Tamaño del tick y valor del tick (soporta brokers XAUUSD de 2 y 3 dígitos)



Preciso con todos los brokers - sin errores de cálculo.

✔ RRR (Relación Riesgo:Recompensa)

Establece automáticamente TP basado en el RRR elegido.

VI. Funcionamiento del EA (Flujo de Ejecución)



En cada nueva vela cerrada

Se detecta la tendencia de la EMA

Se escanean todos los modelos de acción del precio

Si aparece una configuración válida de COMPRA o VENTA

Se comprueba el diferencial, el margen, el volumen y la distancia SL/TP.

Se calcula el lote

La orden se ejecuta con SL & TP

La lógica anti-spam evita entradas duplicadas

El EA no abre operaciones dentro de la misma vela.

VII. Características de seguridad



No martingala

Sin rejilla

Sin operaciones aleatorias

Sin cobertura

Stop Loss estricto en todas las órdenes

Controles de volumen y margen

Compatible con todos los brokers (XAUUSD de 2 y 3 dígitos)

VIII. ¿Por qué elegir este EA?



Lógica limpia y transparente

Basado completamente en modelos de Acción del Precio

Potentes filtros para evitar señales falsas

Fácil de usar para principiantes

Suficientemente profundo para operadores avanzados

Diseñado específicamente para XAUUSD M1

Comportamiento estable y predecible

Este EA fue construido para comportarse como un trader disciplinado de Acción de Precios - pero con automatización, precisión y cero emociones.





IX. Soporte



Si tiene alguna pregunta, necesita consejos de optimización o desea información sobre la configuración de las operaciones, no dude en ponerse en contacto conmigo directamente en MQL5.