Gold 1 Minute
- Asesores Expertos
- Nguyen Chung
- Versión: 10.0
- Actualizado: 8 diciembre 2025
GOLD 1 MINUTE - Escalador de precisión para XAUUSD
Velocidad. Precisión. Seguridad.
Opere con oro como un profesional: rápido, preciso y consistente en el gráfico de 1 minuto.
I. Visión general
EA Oro 1 Minuto es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado exclusivamente para el Oro (XAUUSD) usando pura lógica de Acción del Precio.
Versión
n 10.0 es la versión final estable, altamente optimizada para las condiciones reales del mercado y estructurada para la consistencia a largo plazo.
Este EA incluye 4 modelos de Price Action, un filtro de tendencia y una gestión flexible del riesgo.
El EA está construido para operar limpiamente - sin repintado, sin martingala, sin rejilla, y sin operaciones repetidas en cada vela.
II. Lógica básica de negociación (incluida en la versión final)
Estos modelos de Acción del Precio están integrados y pueden ser activados/desactivados desde las entradas:
1. Engulfing (Alcista y Bajista)
Velas de fuerte impulso, filtradas por tamaño del cuerpo, ATR y estructura.
2. Pin Bar (Avanzado)
Detecta inversiones de mecha largas con filtros de cuerpo, barridos de liquidez y validación de swing.
3. Breakout + Retest
Verdadera detección de ruptura con doble lógica anti-spam para evitar entradas repetidas.
III. Filtro de Tendencia
El EA utiliza líneas EMA para definir la tendencia del mercado:
Este filtro de tendencia aumenta significativamente la precisión y reduce las señales falsas.
IV. Gestión del riesgo (personalizable)
Saldo mínimo:
- Cuenta estándar: >1000
- Cuenta Micro: >100
El EA soporta:
- Lote fijo
- Lote basado en riesgo (%)
El EA calcula automáticamente el tamaño del lote en función de:
- Saldo de la cuenta
- Distancia de Stop Loss
- Tamaño del tick y valor del tick (soporta brokers XAUUSD de 2 y 3 dígitos)
- Preciso con todos los brokers - sin errores de cálculo.
✔ RRR (Relación Riesgo:Recompensa)
Establece automáticamente TP basado en el RRR elegido.
VI. Funcionamiento del EA (Flujo de Ejecución)
- En cada nueva vela cerrada
- Se detecta la tendencia de la EMA
- Se escanean todos los modelos de acción del precio
- Si aparece una configuración válida de COMPRA o VENTA
- Se comprueba el diferencial, el margen, el volumen y la distancia SL/TP.
- Se calcula el lote
- La orden se ejecuta con SL & TP
- La lógica anti-spam evita entradas duplicadas
- El EA no abre operaciones dentro de la misma vela.
VII. Características de seguridad
- No martingala
- Sin rejilla
- Sin operaciones aleatorias
- Sin cobertura
- Stop Loss estricto en todas las órdenes
- Controles de volumen y margen
- Compatible con todos los brokers (XAUUSD de 2 y 3 dígitos)
VIII. ¿Por qué elegir este EA?
- Lógica limpia y transparente
- Basado completamente en modelos de Acción del Precio
- Potentes filtros para evitar señales falsas
- Fácil de usar para principiantes
- Suficientemente profundo para operadores avanzados
- Diseñado específicamente para XAUUSD M1
- Comportamiento estable y predecible
Este EA fue construido para comportarse como un trader disciplinado de Acción de Precios - pero con automatización, precisión y cero emociones.
IX. Soporte
Si tiene alguna pregunta, necesita consejos de optimización o desea información sobre la configuración de las operaciones, no dude en ponerse en contacto conmigo directamente en MQL5.
