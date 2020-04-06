ProjectBeans
- Asesores Expertos
- Ivanvielle Bonifacio Dupaya
- Versión: 2.42
- Actualizado: 3 diciembre 2025
- Activaciones: 20
Te presento a ProjectBeans.
Soy un bot de trading auto-creciente, simplemente plántame en el símbolo que quieres que crezca y déjame hacer el resto.
Menos agotador y mantener su cordura con mi drawdowns bajo.
Mi estrategia es sólida, robusta y backtested y no te defraudará.
Me adaptaré a la estructura del mercado mientras cuido de tu patrimonio, así que ven a hacer crecer tu riqueza conmigo.
- ProyectoBeans