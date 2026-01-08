Nexus Chart Trader
- Utilidades
- Varun Katoch
- Versión: 5.40
- Actualizado: 8 enero 2026
- Activaciones: 5
Nexus Chart Trader Pro (MT5)
Ejecución profesional en gráficos y gestión de riesgos
Actualice su terminal MetaTrader 5 con Nexus Chart Trader Pro. Diseñado para la velocidad y la precisión, este panel reemplaza los controles de negociación por defecto con una cabina profesional que ofrece cálculos visuales de riesgo, gestión automatizada, y la integración de noticias en vivo.
Características principales:
-
📐 Herramienta de Riesgo Visual: Arrastre y suelte las líneas de Entrada, SL y TP directamente en el gráfico. Vea instantáneamente su relación Riesgo-Recompensa (R-Múltiple) y el riesgo exacto en dólares antes de operar.
-
📰 Noticias integradas:El feed integrado muestra noticias de alto impacto en USD (a través de Forex Factory) directamente en su panel para que nunca le pillen desprevenido.
-
🛡️ Auto-Management: Protege tus ganancias con activadores automáticos de Breakeven y Trailing Stops dinámicos.
-
📊 Smart Dashboard: Supervisa la equidad en tiempo real, PnL flotante y un temporizador de cuenta atrás de velas en una elegante interfaz de modo oscuro.
-
Ejecución rápida: Ejecute operaciones, invierta posiciones o ciérrelas al instante con un solo clic.
Requisitos: MetaTrader 5 (Desktop) con WebRequest habilitado.