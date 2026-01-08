Nexus Chart Trader

Nexus Chart Trader Pro (MT5)
Ejecución profesional en gráficos y gestión de riesgos

Actualice su terminal MetaTrader 5 con Nexus Chart Trader Pro. Diseñado para la velocidad y la precisión, este panel reemplaza los controles de negociación por defecto con una cabina profesional que ofrece cálculos visuales de riesgo, gestión automatizada, y la integración de noticias en vivo.

Características principales:

  • 📐 Herramienta de Riesgo Visual: Arrastre y suelte las líneas de Entrada, SL y TP directamente en el gráfico. Vea instantáneamente su relación Riesgo-Recompensa (R-Múltiple) y el riesgo exacto en dólares antes de operar.

  • 📰 Noticias integradas:El feed integrado muestra noticias de alto impacto en USD (a través de Forex Factory) directamente en su panel para que nunca le pillen desprevenido.

  • 🛡️ Auto-Management: Protege tus ganancias con activadores automáticos de Breakeven y Trailing Stops dinámicos.

  • 📊 Smart Dashboard: Supervisa la equidad en tiempo real, PnL flotante y un temporizador de cuenta atrás de velas en una elegante interfaz de modo oscuro.

  • Ejecución rápida: Ejecute operaciones, invierta posiciones o ciérrelas al instante con un solo clic.

Requisitos: MetaTrader 5 (Desktop) con WebRequest habilitado.


Otros productos de este autor
TickBasedATR
Varun Katoch
Indicadores
Indicador TickATR para MT5 Descripción El indicador TickATR es una potente herramienta de medición de la volatilidad para MetaTrader 5 que muestra el Average True Range (ATR) en términos de ticks de precios reales. Este enfoque innovador proporciona a los operadores una forma más precisa e independiente del instrumento para medir la volatilidad del mercado en comparación con los indicadores tradicionales ATR. Al medir la volatilidad en ticks en lugar de en unidades de precio, TickATR ofrece lect
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario