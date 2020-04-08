Price Path Zone

Price Path Zone es un indicador de señales profesional para MT5, diseñado para visualizar áreas de alta probabilidad de movimiento del mercado. Al identificar zonas críticas de acción del precio, proyecta un cuadro de "Ruta del Precio" por donde se espera que fluya el mercado, proporcionando a los operadores configuraciones de trading claras y accionables.

Funcionalidad Principal
El indicador escanea el mercado en busca de patrones de agotamiento del precio y reversión basados en un Período de Análisis personalizable. Cuando se detecta una posible reversión en un máximo o mínimo local, genera una señal y dibuja un Cuadro de Objetivo profesional directamente en su gráfico, representando la "Zona de Beneficio" esperada.

Características Clave

  • Cuadros de Objetivo Dinámicos: Dibuja automáticamente rectángulos visuales (Cuadros PZP) que definen la ruta desde la entrada hasta su objetivo de toma de beneficios.

  • Interfaz Multilingüe: ¡El único indicador que habla su idioma! Soporta 7 idiomas: inglés, árabe, francés, español, ruso, turco y chino.

  • Gestión Inteligente de Riesgos: Calcula automáticamente los niveles de Entrada, Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) basándose en su ratio Riesgo/Beneficio elegido.

  • Sistema de Alertas Integral: Nunca pierda una operación con alertas integradas de escritorio, notificaciones por correo electrónico y notificaciones push para móviles.

  • Sin Repintado: Las señales se calculan en base a velas cerradas, asegurando que una vez que aparece una señal, permanece fija.

  • Interfaz Limpia: Cuenta con una etiqueta de "Consejo en Tiempo Real" que le guía sobre si Comprar, Vender o Esperar una señal más clara.

Parámetros

  • Seleccionar Idioma: Elija su idioma preferido para el texto en pantalla.

  • Período de Análisis: Ajusta la sensibilidad de la detección de tendencia (Por defecto: 10).

  • Ratio Riesgo/Beneficio: Establezca sus objetivos de beneficio (Por defecto: 2.0).

  • Configuración de Alertas: Personalice completamente cómo desea ser notificado (Sonido, Email, Push).


