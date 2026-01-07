Snapback X0 EA
- Asesores Expertos
- Mutiara Widya Pertiwi
- Versión: 1.10
SnapBack EA - Sistema de Reversión Media Versión 1.10
SnapBack EA es un robusto Asesor Experto de reversión a la media para MetaTrader 5, que aprovecha los indicadores técnicos más populares para detectar oportunidades potenciales de retroceso en mercados fluctuantes.
Resumen de la estrategia
- Entra en operaciones basándose en niveles de precios extremos combinados con la confirmación del impulso.
- Compra en condiciones de sobreventa; Vende en situaciones de sobrecompra
- Regla estricta de una posición a la vez (sin cobertura, sin cuadrícula, sin martingala)
- Stop Loss y Take Profit fijos para una gestión disciplinada del riesgo
- Ejecuta sólo en la formación de nuevas barras para filtrar el ruido
Características principales
- Compatible con cualquier símbolo y marco temporal (destaca en los principales pares de divisas)
- Ajuste automático del tamaño del lote para adaptarse a las reglas del broker
- Verificación de márgenes integrada: omite operaciones si los fondos son insuficientes
- Eficiente código nativo MT5 con clase CTrade
- Seguro y limpio: Sin escalado de lotes ni promedios arriesgados
Configuración recomendada
- Símbolos: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, etc.
- Marco temporal: H1 (óptimo), también efectivo en M30, D1
- Tamaño del Lote: 0.01 (por defecto - ideal para micro cuentas)
- Niveles de riesgo: SL/TP personalizable en puntos
- Periodos del indicador totalmente ajustables
¿Por qué SnapBack EA?
- Lógica sencilla y fiable en la que puede confiar
- Totalmente compatible con los estándares de validación de mercado MQL5
- Ideal para operaciones automatizadas de bajo mantenimiento
- Se centra en el control de los drawdowns mediante una gestión adecuada del dinero
Notas importantes
- Prospera en mercados laterales o agitados
- Utilice filtros de tendencia adicionales en tendencias fuertes para obtener mejores resultados
- Se recomienda una prueba de demostración antes de utilizarlo en vivo
- Las operaciones implican riesgo; no hay garantías de beneficios
Parámetros de entrada
- LotSize - volumen de negociación
- StopLoss - en puntos
- TakeProfit - en puntos
- Configuración del indicador (periodos y desviaciones)
Automatice los pullbacks inteligentes con el EA SnapBack: ¡sencillo, seguro y eficaz!
¡Feliz trading! Mutiara Widya