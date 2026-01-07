Snapback X0 EA

SnapBack EA - Sistema de Reversión Media Versión 1.10

SnapBack EA es un robusto Asesor Experto de reversión a la media para MetaTrader 5, que aprovecha los indicadores técnicos más populares para detectar oportunidades potenciales de retroceso en mercados fluctuantes.

Resumen de la estrategia

Entra en operaciones basándose en niveles de precios extremos combinados con la confirmación del impulso .

combinados con la . Compra en condiciones de sobreventa; Vende en situaciones de sobrecompra

en condiciones de sobreventa; en situaciones de sobrecompra Regla estricta de una posición a la vez (sin cobertura, sin cuadrícula, sin martingala)

(sin cobertura, sin cuadrícula, sin martingala) Stop Loss y Take Profit fijos para una gestión disciplinada del riesgo

y fijos para una gestión disciplinada del riesgo Ejecuta sólo en la formación de nuevas barras para filtrar el ruido

Características principales

Compatible con cualquier símbolo y marco temporal (destaca en los principales pares de divisas)

y (destaca en los principales pares de divisas) Ajuste automático del tamaño del lote para adaptarse a las reglas del broker

automático para adaptarse a las reglas del broker Verificación de márgenes integrada: omite operaciones si los fondos son insuficientes

integrada: omite operaciones si los fondos son insuficientes Eficiente código nativo MT5 con clase CTrade

Seguro y limpio: Sin escalado de lotes ni promedios arriesgados

Configuración recomendada

Símbolos : EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, etc.

: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, etc. Marco temporal : H1 (óptimo), también efectivo en M30, D1

: H1 (óptimo), también efectivo en M30, D1 Tamaño del Lote : 0.01 (por defecto - ideal para micro cuentas)

: 0.01 (por defecto - ideal para micro cuentas) Niveles de riesgo : SL/TP personalizable en puntos

: SL/TP personalizable en puntos Periodos del indicador totalmente ajustables

¿Por qué SnapBack EA?

Lógica sencilla y fiable en la que puede confiar

Totalmente compatible con los estándares de validación de mercado MQL5

Ideal para operaciones automatizadas de bajo mantenimiento

Se centra en el control de los drawdowns mediante una gestión adecuada del dinero

Notas importantes

Prospera en mercados laterales o agitados

Utilice filtros de tendencia adicionales en tendencias fuertes para obtener mejores resultados

Se recomienda una prueba de demostración antes de utilizarlo en vivo

Las operaciones implican riesgo; no hay garantías de beneficios

Parámetros de entrada

LotSize - volumen de negociación

StopLoss - en puntos

TakeProfit - en puntos

Configuración del indicador (periodos y desviaciones)

Automatice los pullbacks inteligentes con el EA SnapBack: ¡sencillo, seguro y eficaz!

¡Feliz trading! Mutiara Widya