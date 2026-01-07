Snapback X0 EA

SnapBack EA - Sistema de Reversión Media Versión 1.10

SnapBack EA es un robusto Asesor Experto de reversión a la media para MetaTrader 5, que aprovecha los indicadores técnicos más populares para detectar oportunidades potenciales de retroceso en mercados fluctuantes.

Resumen de la estrategia

  • Entra en operaciones basándose en niveles de precios extremos combinados con la confirmación del impulso.
  • Compra en condiciones de sobreventa; Vende en situaciones de sobrecompra
  • Regla estricta de una posición a la vez (sin cobertura, sin cuadrícula, sin martingala)
  • Stop Loss y Take Profit fijos para una gestión disciplinada del riesgo
  • Ejecuta sólo en la formación de nuevas barras para filtrar el ruido

Características principales

  • Compatible con cualquier símbolo y marco temporal (destaca en los principales pares de divisas)
  • Ajuste automático del tamaño del lote para adaptarse a las reglas del broker
  • Verificación de márgenes integrada: omite operaciones si los fondos son insuficientes
  • Eficiente código nativo MT5 con clase CTrade
  • Seguro y limpio: Sin escalado de lotes ni promedios arriesgados

Configuración recomendada

  • Símbolos: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, etc.
  • Marco temporal: H1 (óptimo), también efectivo en M30, D1
  • Tamaño del Lote: 0.01 (por defecto - ideal para micro cuentas)
  • Niveles de riesgo: SL/TP personalizable en puntos
  • Periodos del indicador totalmente ajustables

¿Por qué SnapBack EA?

  • Lógica sencilla y fiable en la que puede confiar
  • Totalmente compatible con los estándares de validación de mercado MQL5
  • Ideal para operaciones automatizadas de bajo mantenimiento
  • Se centra en el control de los drawdowns mediante una gestión adecuada del dinero

Notas importantes

  • Prospera en mercados laterales o agitados
  • Utilice filtros de tendencia adicionales en tendencias fuertes para obtener mejores resultados
  • Se recomienda una prueba de demostración antes de utilizarlo en vivo
  • Las operaciones implican riesgo; no hay garantías de beneficios

Parámetros de entrada

  • LotSize - volumen de negociación
  • StopLoss - en puntos
  • TakeProfit - en puntos
  • Configuración del indicador (periodos y desviaciones)

Automatice los pullbacks inteligentes con el EA SnapBack: ¡sencillo, seguro y eficaz!

¡Feliz trading! Mutiara Widya


