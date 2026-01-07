Breve descripción: El asistente de trading definitivo. Abra operaciones en CUALQUIER símbolo con cálculo automático del tamaño del lote en función de su porcentaje de riesgo. Rápido, preciso y seguro.





Descripción completa:





Deje de adivinar el tamaño de su lote. Comience a operar como un profesional.





Risk Calculator Pro Panel está diseñado para operadores que necesitan rapidez y precisión. Olvídese de los cálculos manuales o de las hojas de cálculo externas. Esta utilidad le permite ejecutar operaciones directamente desde el gráfico mientras gestiona automáticamente su riesgo.





Por qué necesita esta herramienta:





- Trading Universal: Opere con CUALQUIER símbolo (divisas, índices, criptomonedas, acciones) desde un único gráfico. Sólo tiene que escribir el nombre del símbolo (por ejemplo, "US500", "EURUSD") y el panel se encarga del resto.

- Gestión automática del riesgo: Simplemente establezca su precio Stop Loss y el Porcentaje de Riesgo (por ejemplo, 1% del saldo). El panel calcula al instante el tamaño exacto del lote para ajustarse a su riesgo.

- Seguridad ante todo: Las comprobaciones incorporadas evitan errores como colocar un Stop Loss de compra por encima del precio actual. Calcula el riesgo basándose en el Saldo , asegurando un crecimiento consistente.

- Diseño fácil de usar: Botones grandes y claros y entradas fáciles de leer lo hacen perfecto para scalping de alta presión o swing trading relajado.

Características principales:





- Soporte multisímbolo: Instrumentos de comercio que ni siquiera están abiertos en su gráfico.

- ✅ Cálculo automático de lotes: Precisión matemática basada en el saldo de la cuenta.

- ✅ Visual y Rápido: Interfaz limpia para una ejecución rápida.

- ✅ Personalizable: Ajuste los colores, el número mágico y la configuración de riesgo por defecto.

Modo de empleo:





1. Adjunte el EA a cualquier gráfico. 2. Escriba el Símbolo con el que desea operar (o déjelo por defecto).

3. Establezca el % de Riesgo y el Precio Stop Loss que desee .

4. 4. Pulse COMPRAR o VENDER . El EA calcula los lotes y abre la operación al instante. 5. Perfecto para Empresas de Prop

Tome el control de su riesgo hoy.