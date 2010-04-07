Telegram Notify MT4

Автоматически отправляет уведомления об открытии, закрытии и частичном закрытии сделок MT4 в Telegram.

Утилита поддерживает 16 языков: English, French, German, Indian (Hindi), Indonesian, Italian, Kazakh, Korean, Dutch, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish, Ukrainian и Vietnamese. Продукт предназначен для трейдеров, которым важно получать уведомления в Telegram без необходимости постоянно следить за терминалом. Подходит пользователям советников, желающим контролировать их работу, трейдерам, торгующим несколько символов, а также владельцам VPS.

Корректно определяется полное и частичное закрытие сделок (например: 0.10 / 0.30 лота), а также есть защита от дублирующихся сообщений.

Уведомления могут отправляться по всем символам торгового счёта, либо только по символу графика, на котором подключена утилита (опционально).
Для проверки работы чата доступна кнопка Test Telegram, которую можно скрыть с графика после настройки.

Содержание уведомлений:

  • Уведомление об открытии сделки содержит: символ, объём, направление (BUY / SELL), цену открытия, а также значения Take Profit и Stop Loss (опционально).
  • Уведомление о закрытии сделки содержит: символ, объём закрытия (частично или полностью), цену закрытия (опционально) и итоговую прибыль или убыток (по выбору: gross или net, опционально).

    Простая настройка:

    1. Создайте Telegram-бота через @BotFather и получите Bot Token.
    2. Создайте Telegram-канал (публичный или приватный), узнайте его Chat ID и добавьте бота в администраторы с правом отправки сообщений.
    3. В MetaTrader 4 включите WebRequest для https://api.telegram.org , добавьте утилиту на любой график и укажите Bot Token и Chat ID во входных параметрах.
    4. Для проверки нажмите кнопку Test Telegram на графике.

    Важно знать:

    • Утилита не открывает и не изменяет сделки.
    • Работает только при запущенном терминале MetaTrader 4.
    • Совместима с любыми брокерами MT4 и поддерживает работу с несколькими ордерами по одному символу.

    MT5 Версия Доступна Здесь

    Если инструмент оказался для вас полезным, буду признателен за отзыв.


