NeuroSlope es un indicador de fuerza de mercado ajustado con precisión que mejora el análisis del RSI mediante un suavizado adaptativo de estilo neuronal. Filtra de forma inteligente el ruido y los picos de volatilidad a la vez que mantiene el ritmo natural del RSI, creando una señal limpia y fluida que refleja mejor el impulso subyacente de los precios. La estructura de doble histograma -el RSI suavizado inteligente (azul) y su curva de pendiente avanzada (amarilla)- proporciona un marco visual claro para identificar el sesgo direccional, los cambios en la fortaleza del mercado y las posibles reversiones antes de que sean evidentes en la acción del precio.

Cómo utilizarlo:

Aplique NeuroSlope en una ventana independiente en cualquier marco temporal o instrumento. Esté atento a las interacciones dinámicas entre las dos líneas trazadas: sus cruces y el comportamiento de la pendiente a menudo ponen de manifiesto transiciones de impulso y aceleraciones de tendencia. Los niveles 30/70 definen posibles zonas de agotamiento o recuperación. Combínelo con herramientas de estructura de precios, divergencia o volumen para obtener confirmación. Las alertas pueden activarse para notificaciones automáticas de compra/venta cuando se producen condiciones clave de cruce.

Los plazos superiores se repintarán