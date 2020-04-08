MultiSessionVolumeProfile

MultiSession Volume Profile es un indicador de perfil de volumen profesional para MetaTrader 5 que construye POC, VAH, VAL e histogramas de volumen separados para múltiples sesiones de negociación personalizadas en el mismo gráfico. Le ayuda a ver dónde se concentra realmente el volumen en cada parte del día (RTH, Globex, Asia, Londres, etc.), para que pueda identificar los niveles clave intradía, rangos e imanes que muchas herramientas estándar pasan por alto.

Principales ventajas

Perfiles multisesión

Construya hasta 5 sesiones totalmente independientes con horas personalizadas (por ejemplo: Asia, Londres, NY RTH, NY PM), cada una con su propio recuadro, histograma, POC, VAH, VAL y etiqueta. Esto le permite comparar el volumen acumulado en diferentes partes del ciclo de 24 horas en un solo gráfico.

Distribución precisa del volumen

El indicador utiliza datos M1 dentro de cada sesión y distribuye el volumen proporcionalmente entre las horquillas de precios en función de la parte de cada barra que se solapa con cada horquilla. Esto produce perfiles más suaves y realistas en comparación con los enfoques simples de "un precio por barra".

Área de valor clara y niveles de POC

Para cada sesión completada, la herramienta encuentra automáticamente el Punto de Control (POC) y calcula el Área de Valor a su alrededor basándose en el porcentaje elegido (por defecto, 70%). El VAH y el VAL se dibujan como líneas horizontales limpias a lo largo de la sesión, lo que facilita ver el valor razonable y los extremos.

Perfiles visuales configurables

Los cuadros de sesión, los histogramas, las líneas de POC y VA y las etiquetas pueden activarse o desactivarse y cambiar de estilo. Puede controlar el número de filas (resolución del perfil), la anchura del histograma en relación con la duración de la sesión, los colores por sesión y los estilos de línea, adaptando la visualización a su estilo gráfico.

Alertas inteligentes en niveles clave

Las alertas opcionales se activan cuando el precio cruza VAH, cruza VAL o toca el POC de la última sesión finalizada. Puede elegir entre alertas en pantalla y notificaciones push, que le ayudarán a reaccionar rápidamente cuando el precio interactúe con los niveles de volumen intradía más importantes.

Diseño orientado al rendimiento

El indicador procesa las sesiones completadas una sola vez, realiza un seguimiento de cuáles se han completado y limita el número de sesiones que permanecen en el gráfico. Esto evita recálculos innecesarios y mantiene la capacidad de respuesta del gráfico incluso cuando se supervisan varios días y sesiones.

Parámetros de entrada

Parámetros de sesión

EnableSession1 ... EnableSession5

Activa o desactiva cada una de las 5 sesiones personalizadas. Por ejemplo, puede habilitar sólo RTH + Globex, o ejecutar las cinco para un desglose completo de 24 horas.

Session1Time ... Session5Time

Ventanas de tiempo de sesión en formato "HH:MM-HH:MM" (hora terminal). Puede definir cualquier intervalo personalizado (por ejemplo, "09:30-16:00" para el efectivo de NY, "16:30-20:00" para el postmercado). Si la hora de finalización es anterior a la hora de inicio, la sesión se prolonga automáticamente hasta el día siguiente.

Session1Name ... Session5Name

Muestra los nombres de cada sesión, en forma de etiquetas sobre el recuadro de la sesión (por ejemplo, "Asia", "Londres", "NY RTH").

SessionXBoxColor / SessionXHistColor

Colores individuales para el cuadro de fondo y el histograma de cada sesión, para que pueda distinguir visualmente las sesiones de un vistazo.

Ajustes del perfil de volumen

ProfileRows

Número de intervalos de precios verticales utilizados para construir el perfil de volumen de cada sesión. Los valores más altos dan una resolución más fina; los valores más bajos dan un perfil más suave.

ValueAreaPercent

Porcentaje del volumen total de la sesión a incluir en el área de valor, centrado alrededor del POC (normalmente el 70%).

HistogramWidthPct

Anchura del histograma como porcentaje de la duración de la sesión a lo largo del eje temporal. Controla hasta dónde se extiende el perfil a la derecha del inicio de la sesión.

UseRealVolume

Si es verdadero y el símbolo lo admite, el indicador utiliza el volumen real; de lo contrario, utiliza el volumen de ticks. Esto le permite adaptarse a diferentes fuentes y mercados.

Opciones de visualización

ShowHistogram

Muestra u oculta las barras del histograma de volumen para cada sesión.

ShowSessionBox

Muestra u oculta el rectángulo de fondo de la sesión, que enmarca el rango alto/bajo de la sesión en tiempo y precio.

ShowPOCLine

Activar o desactivar la línea POC dibujada a lo largo de la sesión.

ShowVALines

Activar o desactivar las líneas VAH y VAL.

ShowSessionLabel

Mostrar u ocultar el texto del nombre de la sesión encima de la sesión.

MaxSessionsToShow

Número máximo de sesiones históricas a mantener visibles en el gráfico. Las más antiguas se eliminan automáticamente para evitar el desorden.

BoxTransparency

Transparencia del relleno del recuadro de la sesión (0-100), que permite mantener la acción del precio claramente visible debajo.

Estilos de línea

POCLineColor, POCLineWidth, POCLineStyle

Color, grosor y estilo de la línea POC, para que pueda destacarla como referencia clave intradía.

VAHLineColor, VALLineColor, VALineWidth, VALineStyle

Color y estilo de las líneas VAH/VAL.

Configuración de alertas

AlertOnVAH

Activar una alerta cuando el precio cruce por encima del VAH de la última sesión.

AlertOnVAL

Habilita una alerta cuando el precio cruza por debajo del VAL de la última sesión.

AlertOnPOC

Activar una alerta cuando el precio se sitúe dentro de una tolerancia configurable en torno al POC de la última sesión.

PushNotification

Enviar alertas como notificaciones push a su terminal móvil MetaTrader (requiere MetaQuotes ID configurado en el terminal).

Utilice el Perfil de Volumen MultiSesión para comprender dónde se concentra realmente el volumen en cada sesión, localizar áreas de valor intradía y extremos, y construir planes de negociación en torno a los niveles más significativos en lugar de líneas arbitrarias.